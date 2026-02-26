78-річний Арнольд Шварценеггер показався на зворушливому фото з онучками

Старша донька Арнольда Шварценеггера Кетрін поділилася рідкісними сімейними моментами, показавши, як її знаменитий батько проводить час у ролі дідуся. У теплій домашній атмосфері актор разом із онучками — 5-річною Лайлою та 3-річною Елоїзою — захоплено малював, повністю поринувши у творчі забави з малечею.

Світлини з родинного дозвілля Кетрін виклала у своєму Instagram. На частині кадрів також з’явився наймолодший онук Шварценеггера — однорічний Форд, син Кетрін і актора Кріса Претта.

Що відомо про сімʼю Шварценеггера

Наразі з п’ятьох дітей легендарного "Термінатора" власні сім’ї створили лише Кетрін і її брат Патрік, утім він поки що не став батьком. Його обраниця, модель Еббі Чемпіон, минулого року привернула увагу зйомкою для глянцю.

Як відомо, Арнольд Шварценеггер неодноразово зізнавався, що роль дідуся приносить йому не менше радості, ніж успіхи в кіно чи політиці.

