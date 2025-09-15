Син Арнольда Шварценеггера зіграв таємне весілля: який вигляд мають молодята (фото)

Зірка серіалу "Білий лотос" Патрік Шварценеггер нещодавно офіційно підтвердив своє одруження з моделлю Еббі Чемпіон. 31-річний син Арнольда Шварценеггера вперше оприлюднив фотографії з приватної церемонії, яка відбулася в престижному заміському клубі.

Актор Патрік Шварценеггер нарешті розкрив таємницю свого весілля, поділившись романтичними знімками з церемонії одруження з 28-річною моделлю Еббі Чемпіон. Він підтвердив чутки, які кілька тижнів розповсюджували шанувальники, на своїй сторінці в Instagram.

Спочатку про можливе весілля стало відомо завдяки папараці, які зафіксували зустріч родини Шварценеггерів в ексклюзивному Gozzer Ranch у Кор-д'Алені. Тоді молоде подружжя утрималося від офіційних коментарів, залишивши простір для спекуляцій.

Таємна церемонія

Після певної паузи Патрік та Еббі все ж вирішили поділитися радісною новиною зі своїми шанувальниками. В Instagram-акаунтах пара опублікувала елегантні весільні фотографії з лаконічним підписом.

"Шварценеггери" — так стисло, але промовисто прокоментували молодята свій новий сімейний статус.

Актор Патрік Шварценеггер нарешті розкрив таємницю свого весілля Фото: Instagram

На опублікованих знімках наречена вражає своїм бездоганним стилем. Вона обрала для найважливішого дня свого життя вишукану білосніжну сукню міді без зайвих деталей, яка підкреслила її природну елегантність. Головною прикрасою наряду став довгий шлейф.

Образ наречених

Образ нареченої доповнила класична зачіска — верхні пасма акуратно зібрані, а основна маса волосся спадає м'якими локонами. 28-річна модель зробила ставку на природність, обравши делікатний макіяж, який лише підкреслив її красу.

На опублікованих знімках наречена вражає своїм бездоганним стилем Фото: Instagram

Патрік також дотримався класичних канонів весільної моди. 31-річний актор з'явився в білому смокінгу. Сорочку та краватку-метелик він поєднав з чорними штанами та лакованими туфлями.

Гості на весіллі

Серед гостей весілля помітили колег Патріка по популярному серіалу "Білий лотос", а також Джозефа Баену — позашлюбного сина Арнольда Шварценеггера.

Серед гостей весілля помітили колег Патріка по популярному серіалу "Білий лотос" Фото: Instagram

Весільна церемонія відбулася в атмосфері приватності, що цілком відповідає стилю молодого подружжя, яке завжди намагалося тримати своє особисте життя якомога далі від зайвої уваги медіа.

