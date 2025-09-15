Сын Арнольда Шварценеггера сыграл тайную свадьбу: как выглядят молодожены (фото)

Звезда сериала "Белый лотос" Патрик Шварценеггер недавно официально подтвердил свою женитьбу на модели Эбби Чемпион. 31-летний сын Арнольда Шварценеггера впервые обнародовал фотографии с частной церемонии, которая состоялась в престижном загородном клубе.

Related video

Актер Патрик Шварценеггер наконец раскрыл тайну своей свадьбы, поделившись романтическими снимками с церемонии бракосочетания с 28-летней моделью Эбби Чемпион. Он подтвердил слухи, которые несколько недель распространяли поклонники, на своей странице в Instagram.

Сначала о возможной свадьбе стало известно благодаря папарацци, которые зафиксировали встречу семьи Шварценеггеров в эксклюзивном Gozzer Ranch в Кор-д'Алене. Тогда молодые супруги воздержались от официальных комментариев, оставив пространство для спекуляций.

Тайная церемония

После некоторой паузы Патрик и Эбби все же решили поделиться радостной новостью со своими поклонниками. В Instagram-аккаунтах пара опубликовала элегантные свадебные фотографии с лаконичной подписью.

"Шварценеггеры" — так кратко, но красноречиво прокомментировали молодожены свой новый семейный статус.

Актер Патрик Шварценеггер наконец раскрыл тайну своей свадьбы Фото: Instagram

На опубликованных снимках невеста поражает своим безупречным стилем. Она выбрала для самого важного дня своей жизни изысканное белоснежное платье миди без лишних деталей, которое подчеркнуло ее природную элегантность. Главным украшением наряда стал длинный шлейф.

Образ жениха и невесты

Образ невесты дополнила классическая прическа — верхние пряди аккуратно собраны, а основная масса волос спадает мягкими локонами. 28-летняя модель сделала ставку на естественность, выбрав деликатный макияж, который лишь подчеркнул ее красоту.

На опубликованных снимках невеста поражает своим безупречным стилем Фото: Instagram

Патрик также придерживался классических канонов свадебной моды. 31-летний актер появился в белом смокинге. Рубашку и галстук-бабочку он соединил с черными брюками и лакированными туфлями.

Гости на свадьбе

Среди гостей свадьбы заметили коллег Патрика по популярному сериалу "Белый лотос", а также Джозефа Баэну — внебрачного сына Арнольда Шварценеггера.

Среди гостей свадьбы заметили коллег Патрика по популярному сериалу "Белый лотос" Фото: Instagram

Свадебная церемония прошла в атмосфере приватности, что вполне соответствует стилю молодых супругов, которые всегда старались держать свою личную жизнь как можно дальше от излишнего внимания медиа.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Жена Патрика Шварценеггера была так же шокирована сценой инцеста актера в сериале "Белый лотос", как и фанаты популярной картины.

Арнольд Шварценеггер вышел на красную дорожку с сыном Патриком на премьере третьего сезона "Белого лотоса".

Кроме того, Анатолий Анатолич неожиданно встретил Арнольда Шварценеггера прямо на улице.