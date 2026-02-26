У изгнанного из РФ комика Сабурова, который 4 года молчал о войне, прорезался голос

Казахстанский комик Нурлан Сабуров во время концерта в Таиланде не сдерживался в иронии относительно своего нового статуса "нежелательного лица" и резко изменил риторику в отношении российской верхушки.

Нурлан Сабуров после получения 50-летнего запрета на въезд в Россию выступил на острове Пхукет, что в Таиланде. Несмотря на строгий запрет на съемку, фрагменты шоу попали в сеть. Комик начал выступление с самоиронии, заявив, что зрители, вероятно, пришли посмотреть на "уголовника". Его заявление тиражируют российские Telegram-каналы.

Сравнение с Зеленским

Больше всего зал рассмешило сравнение срока его изгнания с другими политическими фигурами. "Кажется, даже у Зеленского нет такого запрета. 50 лет! Я что — Дракула?" — шутил Сабуров со сцены. Он обещает сделать свои выступления "максимально патриотичными" — настолько, чтобы на его фоне даже главный пропагандист Кремля Владимир Соловьев выглядел как "иноагент".

Про Собчак

Досталось и Ксении Собчак, которая пыталась публично защитить комика. Сабуров "респектнул" медийщице, но попросил больше этого не делать, иначе ему закроют въезд уже на 500 лет, а выступать придется "на кольцах Сатурна".

Почему Сабуров стал врагом в РФ?

Проблемы у комика начались в феврале 2026 года. Его задержали в аэропорту Москвы сразу после возвращения из Дубая. Официальными причинами называют нарушение миграционного законодательства (превышение срока пребывания) и проблемы с налогами.

Нурлан Сабуров высказался о политике Кремля Фото: Instagram

До этого Сабуров имел неоднозначную репутацию в Украине. После начала полномасштабного вторжения он отказывался прямо осуждать агрессию РФ, заявляя на концертах в США, что "никому ничего не должен". Видно, теперь, когда двери в Россию для него закрыты на полвека, позиция артиста начала стремительно трансформироваться.

