У вигнаного із РФ коміка Сабурова, який 4 роки мовчав про війну, прорізався голос

Казахстанський комік Нурлан Сабуров під час концерту в Таїланді не стримувався в іронії щодо свого нового статусу "небажаної особи" та різко змінив риторику стосовно російської верхівки.

Нурлан Сабуров після отримання 50-річної заборони на в'їзд до Росії виступив на острові Пхукет, що в Таїланді. Попри сувору заборону на зйомку, фрагменти шоу потрапили в мережу. Комік почав виступ із самоіронії, заявивши, що глядачі, певно, прийшли подивитися на "кримінальника". Його заяву тиражують російські Telegram-канали.

Порівняння із Зеленським

Найбільше залу розсмішило порівняння терміну його вигнання з іншими політичними фігурами. "Здається, навіть у Зеленського немає такої заборони. 50 років! Я що — Дракула?" — жартував Сабуров зі сцени. Він обіцяє зробити свої виступи "максимально патріотичними" — настільки, щоб на його фоні навіть головний пропагандист Кремля Володимир Соловйов виглядав як "іноагент".

Відео дня

Про Собчак

Дісталося і Ксенії Собчак, яка намагалася публічно захистити коміка. Сабуров "респектнув" медійниці, але попросив більше цього не робити, бо інакше йому закриють в'їзд вже на 500 років, а виступати доведеться "на кільцях Сатурна".

Чому Сабуров став ворогом у РФ?

Проблеми у коміка почалися в лютому 2026 року. Його затримали в аеропорту Москви одразу після повернення з Дубая. Офіційними причинами називають порушення міграційного законодавства (перевищення терміну перебування) та проблеми з податками.

Нурлан Сабуров висловився про політику Кремля Фото: Instagram

До цього Сабуров мав неоднозначну репутацію в Україні. Після початку повномасштабного вторгнення він відмовлявся прямо засуджувати агресію РФ, заявляючи на концертах у США, що "нікому нічого не винен". Видно, тепер, коли двері до Росії для нього зачинені на пів століття, позиція артиста почала стрімко трансформуватися.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

На черговий концерт шоумена прийшла українська письменниця Юлія Косівчук у сукні з червоними плямами, символізуючи кров убитих росіянами українців. Сабуров спробував пожартувати: "Вибачте, це місячні?". Після цього були скасовані його концерти в Ізраїлі, а потім — і в рідному Казахстані.

У травні 2025 року його затримали аеропорту "Шереметьєво" за порушення міграційного законодавства та оштрафували на 5000 рублів.

Нагадаємо, в Ізраїлі, окрім виступів Нурлана Сабурова, скасували і концерти російського музиканта Олександра Розенбаума.