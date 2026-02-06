Скандальному коміку Нурлану Сабурову з Казахстану заборонили в'їзд до РФ на 50 років

На 50 років заборонили в'їзд до Росії казахському коміку Нурлану Сабурову. Його затримали в московському аеропорту, куди він прилетів із Дубая. У РФ Сабуров володіє майном на суму понад 130 млн рублів.

Таке рішення ухвалено "в інтересах нацбезпеки країни, дотримання законодавства та захисту традиційних духовно-моральних цінностей", повідомляє ресурс РБК.

Журналістам у правоохоронних органах пояснили, що приводом для заборони на в'їзд стала критика російського повномасштабного вторгнення в Україну, а також порушення міграційного та податкового законодавства.

Заборона почала діяти з 30 січня 2026 року, проте з її наслідками комік зіткнувся тільки вночі 6 лютого. За інформацією SHOT, 34-річний комік прилетів в аеропорт "Внуково" в Москві рейсом компанії Fly Dubai. В Емірати він літав на зйомку реклами автомобільної компанії.

Відео дня

Під час проходження паспортного контролю Сабурова відвели в окреме приміщення, де видали документ про заборону на в'їзд до Росії.

До цього були скасовані концерти коміка в Єкатеринбурзі, Омську, Нижньому Тагілі, Кургані, Рязані та Обнінську. Організатори заходів послалися на "непереборні обставини" і пообіцяли глядачам повернення грошей за квитки протягом 180 днів.

За даними "Осторожно, новости", у листопаді минулого року активісти з руху "Сорок сороків" написали до Слідчого комітету РФ донос на Сабурова, який є учасником шоу "Что было дальше?", через жарт про Христа.

У Сабурова є розкішний котедж і земельна ділянка в Підмосков'ї. Двоповерховий будинок в елітному заміському селищі комік придбав у лютому 2022 року. Разом із ним — ділянку площею 1285 м.кв. у ЖК "Новоризький". Там стендапер і ведучий ЧБД жив із дружиною та трьома дітьми. Усе це оцінюється майже в 130 млн рублів.

У Підмосков'ї у Сабурова є розкішний особняк і кілька люксових авто

Позиція Нурлана Сабурова щодо військової агресії Росії проти України

Нурлан Сабуров — казахський стендап-комік, який здобув популярність у Росії завдяки участі в шоу "Stand Up" на телеканалі ТНТ.

Під час гастролей у США у квітні 2022 року він опинився в центрі уваги через відсутність своєї чіткої позиції щодо війни в Україні.

Спочатку його концерт скасували в Чикаго. Приводом для бойкоту виступів Сабурова у США стали його висловлювання з приводу російсько-української війни. Українці стали закликати до бойкоту концертів коміка у Штатах після того, як він під час одного з виступів у рамках американського туру відмовився засудити агресію Росії проти України.

Пізніше він зізнався, що боїться.

"Так, так і є. У мене є сім'я, ви маєте зрозуміти, що у мене теж є свої страхи", — сказав він.

Через кілька днів на черговий концерт шоумена прийшла українська письменниця Юлія Косівчук у сукні з червоними плямами, символізуючи кров убитих росіянами українців. Сабуров спробував пожартувати: "Вибачте, це місячні?"

Тим самим він украй розлютив українців, які стали закликати до бойкоту російського коміка.

Після цього були скасовані його концерти і в Ізраїлі, а потім — і в рідному Казахстані.

У травні 2025 року його затримали аеропорту "Шереметьєво" за порушення міграційного законодавства та оштрафували на 5000 рублів.