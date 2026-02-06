Скандальному комику Нурлану Сабурову из Казахстана запретили въезд в РФ на 50 лет

На 50 лет запретили въезд в Россию казахскому комику Нурлану Сабурову. Его задержали в московском аэропорту, куда он прилетел из Дубая. В РФ Сабуров владеет имуществом на сумму свыше 130 млн рублей.

Такое решение принято "в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей", сообщает ресурс РБК.

Журналистам в правоохранительных органах объяснили, что поводом для запрета на въезд стала критика российского полномасштабного вторжения в Украину, а также нарушение миграционного и налогового законодательства.

Запрет начал действовать с 30 января 2026 года, однако с его последствиями комик столкнулся только ночью 6 февраля. По информации SHOT, 34-летний комик прилетел в аэропорт "Внуково" в Москве рейсом компании Fly Dubai. В Эмираты он летал на съемку рекламы автомобильной компании.

Відео дня

Во время прохождения паспортного контроля Сабурова отвели в отдельное помещение, где выдали документ о запрете на въезд в Россию.

До этого были отменены концерты комика в Екатеринбурге, Омске, Нижнем Тагиле, Кургане, Рязани и Обнинске. Организаторы мероприятий сослались на "непреодолимые обстоятельства" и пообещали зрителям возврат денег за билеты в течение 180 дней.

По данным "Осторожно, новости", в ноябре прошлого года активисты из движения "Сорок сороков" написали в Следственный комитет РФ донос на Сабурова, который является участником шоу "Что было дальше?", из-за шутки про Христа.

У Сабурова есть роскошный коттедж и земельный участок в Подмосковье. Двухэтажный дом в элитном загородном поселке комик приобрел в феврале 2022 года. Вместе с ним — участок площадью 1285 м.кв. в ЖК "Новорижский". Там стендапер и ведущий ЧБД жил с женой и тремя детьми. Все это оценивается почти в 130 млн рублей.

В Подмосковье у Сабурова есть роскошный особняк и несколько люксовых авто

Позиция Нурлана Сабурова относительно военной агрессии России против Украины

Нурлан Сабуров — казахский стендап-комик, который получил известность в России благодаря участию в шоу "Stand Up" на телеканале ТНТ.

Во время гастролей в США в апреле 2022 года он оказался в центре внимания из-за отсутствия своей четкой позиции по войне в Украине.

Сначала его концерт отменили в Чикаго. Поводом для бойкота выступлений Сабурова в США стали его высказывания по поводу российско-украинской войны. Украинцы стали призывать к бойкоту концертов комика в Штатах после того, как он во время одного из выступлений в рамках американского тура отказался осудить агрессию России против Украины.

Позже он признался, что боится.

"Да, так и есть. У меня есть семья, вы должны понять, что у меня тоже есть свои страхи", — сказал он.

Спустя несколько дней на очередной концерт шоумена пришла украинская писательница Юлия Косивчук в платье с красными пятнами, символизируя кровь убитых россиянами украинцев. Сабуров попытался сострить: "Простите, это месячные?"

Тем самым он крайне разозлил украинцев, которые стали призывать к бойкоту российского комика.

После этого были отменены его концерты и в Израиле, а затем – и в родном Казахстане.

В мае 2025 года его задержали аэропорту "Шереметьево" за нарушение миграционного законодательства и оштрафовали на 5000 рублей.