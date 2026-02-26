Рыбчинский резко отреагировал на слова Повалий о российском Киеве: "раньше ты окажешься в аду"

Композитор Евгений Рыбчинский, автор многих известных песен Таисии Повалий, резко отреагировал на ее недавнее заявление о Киеве. В одном из интервью она поддержала кремлевскую политику.

Певица, которая после начала полномасштабного вторжения РФ выехала в Россию, заявила, что якобы хотела бы видеть Киев "русским". Эти слова вызвали волну возмущения в украинском обществе. Рыбчинский в ответ подчеркнул, что подобные высказывания неприемлемы, особенно учитывая войну, которую Россия ведет против Украины.

По его словам, Киев был и остается украинским городом, а попытки оправдать агрессию или посягательство на суверенитет государства является проявлением измены.

Композитор также подчеркнул, что Повалий в свое время имела в Украине все для творческой реализации — успех, любовь слушателей и признание — однако сознательно сделала выбор в пользу страны-агрессора, чем потеряла поддержку большинства украинцев.

"Это моральное уродство, которому Бог дал все для счастья и самореализации: сказочную страну-Украину, волшебный голос и любовь соотечественников, пренебрегла Его дарами, потеряла Родину, признание, а вскоре потеряет и голос. Раньше ты окажешься в аду, чем Киев в составе расеи. Запомни это, мерзость!" — написал композитор.

Позиция Таисии Повалий

Напомним, после 2022 года Таисия Повалий переехала в Москву, получила российское гражданство и неоднократно выступала на концертах, организованных российскими властями. В Украине против нее введены санкции, а ее деятельность широко осуждается как коллаборационизм.

