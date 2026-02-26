Рибчинський різко відреагував на слова Повалій про російський Київ: "раніше ти опинишся в пеклі"

Композитор Євген Рибчинський, автор багатьох відомих пісень Таїсії Повалій, різко відреагував на її нещодавню заяву про Київ. В одному з інтерв’ю вона підтримала кремлівську політику.

Співачка, яка після початку повномасштабного вторгнення РФ виїхала до Росії, заявила, що нібито хотіла б бачити Київ "російським". Ці слова викликали хвилю обурення в українському суспільстві. Рибчинський у відповідь наголосив, що подібні висловлювання є неприйнятними, особливо з огляду на війну, яку Росія веде проти України.

За його словами, Київ був і залишається українським містом, а спроби виправдати агресію чи зазіхання на суверенітет держави є проявом зради.

Композитор також підкреслив, що Повалій свого часу мала в Україні все для творчої реалізації — успіх, любов слухачів і визнання — однак свідомо зробила вибір на користь країни-агресора, чим втратила підтримку більшості українців.

"Ця моральна потвора, якій Бог дав все для щастя і самореалізації: казкову країну-Україну, чарівний голос і любов співвітчизників, знехтувала Його дарами, втратила Батьківщину, визнання, а невдовзі втратить і голос. Раніше ти опинишся в пеклі, ніж Київ в складі расєі. Запамʼятай це, мерзото!" — написав композитор.

Позиція Таїсії Повалій

Нагадаємо, після 2022 року Таїсія Повалій переїхала до Москви, отримала російське громадянство та неодноразово виступала на концертах, організованих російською владою. В Україні проти неї запроваджені санкції, а її діяльність широко засуджується як колабораціонізм.

