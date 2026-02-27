Екатерина Кухар показала 17-летнего сына, заинтриговав признанием: "Чувствую вину"

Украинская балерина и судья шоу "Танцы со звездами" Екатерина Кухар ошеломила видом единственного сына Тимура. Юноше исполнилось 17 лет.

Знаменитость показала редкие семейные кадры в Instagram. Звездная мама адресовала своему ребенку нежные слова с поздравлениями.

Екатерина Кухар показала сына

"Знаешь ли ты, что ты — мое спасение?! В дни, когда мир шатается, когда силы тают, когда кажется, что небо слишком низко, именно ты даешь мне опору. Твоя вера. Твоё присутствие. Твоё тепло. Ты — мой глоток воздуха. Мой мир в мире. Моя тишина среди бури", — написала Кухар.

Рядом с волной комплиментов в комментариях есть и такие слова: "Малый замечательный вырос... Дальше промолчу, потому что много противоречивого вижу в этой фотосессии и словах, которыми подписаны фото".

Відео дня

Екатерина не промолчала и ответила: "Есть немножко, потому что чувствую вину".

Екатерина Кухар с сыном Фото: Instagram

Екатерина Кухар с сыном Тимуром Фото: Instagram

Екатерина Кухар с сыном Фото: Instagram

Екатерина Кухар с сыном-именинником Фото: Instagram

Личная жизнь Кухар

Балерина замужем за премьером Национальной оперы Украины Александром Стояновым около 7 лет. Звездные супруги воспитывают общую дочь Анастасию. А Тимур родился от предыдущих отношений Екатерины.

Осенью 2023 года Кухар и Стоянов спровоцировала слухи о разводе. Сначала балерина показалась с новой прической и заявила, что женщина идет к парикмахеру, когда в ее личной жизни происходят изменения. Впоследствии и сам Стоянов начал намекать на разрыв, когда назвал Екатерину лишь "матерью его детей". Впрочем, официально разрыв не был подтвержден.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Екатерина Кухар и ее муж рассказали о супружеской верности, завистниках в балете и самых тяжелых в их жизни гастролях.

Балерина показала редкие кадры с сыном Тимуром.

Прима-балерина Национального академического театра оперы и балета Украины 18 января отметила 44-й день рождения. По случаю этого Фокус рассказывал детальнее о ее личной жизни.