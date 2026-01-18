Екатерине Кухар — 44. Что известно о детях балерины и муже, с которым приписывают развод (фото, видео)

Прима-балерина Национального академического театра оперы и балета Украины Екатерина Кухар сегодня отмечает свой 44-й день рождения. Она родилась в Киеве и быстро дала знать, в какую отрасль пойдет.

Фокус по этому случаю рассказывает, что известно об украинской артистке балета и ее личной жизни, вокруг которой последние годы ходят много слухов.

Екатерина Кухар: главные профессиональные заслуги

Именинница — заслуженная артистка Украины (с 2012 года). Народная артистка Украины (с 2018 года). С 7 июля 2020 — руководитель Киевского государственного профессионального хореографического колледжа.

Широкой публике Екатерина известна как член жюри популярного телепроекта "Танцы со звездами".

В 2019-м прима-балерина участвовала в создании анимационного фильма "Мавка. Лесная песня" и стала прототипом главной героини, которой "подарила" свои пластику, грацию и походку. Также Кухар исполнила эпизодические роли в нескольких украинских фильмах, в частности в "Відданій".

Екатерина Кухар Фото: Instagram

Дуэт с Александром Стояновым

Балетная и супружеская пара Екатерины Кухар и Александра Стоянова сформировалась в 2006 году. Их первой совместной постановкой на сцене Национальной оперы Украины был балет "Щелкунчик", а уже через несколько месяцев они гастролировали по Китаю со спектаклями "Жизель", "Спящая красавица", "Лебединое озеро" и "Ромео и Джульетта". Лондонский балетный критик Мэгги Фоер называет дуэт самой красивой балетной парой Европы.

В 2022 году украинские премьеры балета Национальной оперы Украины Екатерина Кухар и Александр Стоянов выступили в шведской Cirkus Arena. Благотворительное выступление украинских артистов посетили ее Величество королева Швеции Сильвия и Его Королевское Высочество принц Карл Филипп, министр культуры Швеции госпожа Жанетт Густафсдоттер и представители дипломатического корпуса, в частности, посол Украины в Швеции Андрей Плахотнюк.

По словам первой леди Украины Елены Зеленской, в начале полномасштабного российского вторжения Кухар и Стоянов были за границей, а их сыну Тимуру пришлось восемь часов идти пешком до границы с друзьями родителей.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов Фото: Марина Брикимова

Муж и дети

Артистка балета и премьер Национальной оперы Украины Александр Стоянов официально женаты около 7 лет. До этого пара встречалась 10 лет. Звездные супруги воспитывают общую дочь Анастасию. Кроме того, у балерины подрастает сын Тимур от предыдущего союза.

Осенью 2023 года пара спровоцировала слухи о разводе. Сначала балерина показалась с новой прической и заявила, что женщина идет к парикмахеру, когда в ее личной жизни происходят изменения. Впоследствии и сам Стоянов начал намекать на разрыв, когда назвал Екатерину лишь "матерью его детей".

На слухи тогда отреагировал друг балерины Юрий Ткач. "Это все слухи. Не знаю", — сказал комик, не подтвердив и не опровергнув домыслы в сети.

Более того, в сентябре 2024 года поклонники заподозрили Кухар в новых отношениях. Балерина опубликовала видео со стилистом Александром Левинским. Тогда мужчина в комментариях обращался к имениннице "моя", а она отвечала ему смайликами в виде красных сердец.

Екатерина Кухар с дочерью Фото: Instagram

Екатерина Кухар с сыном Фото: Instagram

Отметим, что Кухар и Стоянов познакомилась в балетном училище. Екатерина тогда была солисткой Национальной оперы Украины, а Александра поставили с ней в пару.

В декабре 2018 года пара устроила свадьбу в США, а в следующем году провела свадебную церемонию в прямом эфире "Танцев со звездами", где именинница был среди членов жюри.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов

Скандал со Стояновым

Хотя семья танцовщиков со своим балетным спектаклем "Лесная песня" активно гастролировала по городам Европы и США для популяризации украинской культуры, впоследствии Стоянов начал показывать "Лебединое озеро" на музыку россиянина Петра Чайковского.

Кухар подчеркнула, что никоим образом не влияет на творчество мужчины и не советует ему ничего.

"Я не буду за Александра комментировать его деятельность. Никогда не советовала ему ничего по работе, он самодостаточный взрослый человек и всегда делает так, как считает нужным. И тем более сейчас, мы идем разными путями. В то же время надо отметить, Стоянов единственный продюсер, кто сейчас всему миру показывает балет "Лесная песня" на трех континентах", — говорила Кухар в 2024 году.

После 2022 года Александр остался гастролировать за границей, а в 2024 году сообщил о завершении своей карьеры в балете. По словам Стоянова, причиной завершения карьеры стала серьезная травма, полученная во время гастролей в США со спектаклем "Жизель". Артист признался, что теперь может сделать для мирового балета больше в роли продюсера. Как известно, Стоянов является художественным руководителем Grand Kyiv Ballet.

Официально пара не сообщала о разводе, поэтому какие между ними сейчас отношения — точно неизвестно. Стоянов давно не появлялся в соцсетях Кухар.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов с детьми Фото: Instagram

