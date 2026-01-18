Катерині Кухар — 44. Що відомо про дітей балерини та чоловіка, з яким приписують розлучення (фото, відео)

Прима-балерина Національного академічного театру опери та балету України Катерина Кухар сьогодні відзначає свій 44-й день народження. Вона народилася в Києві та швидко дала знати, у яку галузь піде.

Фокус з цієї нагоди розповідає, що відомо про українську артистку балету та її особисте життя, навколо якого останні роки ходять багато чуток.

Катерина Кухар: головні професійні заслуги

Іменинниця — заслужена артистка України (з 2012 року). Народна артистка України (з 2018 року). Із 7 липня 2020 — керівниця Київського державного фахового хореографічного коледжу.

Широкій публіці Катерина відома як членкиня журі популярного телепроєкту "Танці з зірками".

У 2019-му прима-балерина брала участь у створенні анімаційного фільму "Мавка. Лісова пісня" та стала прототипом головної героїні, якій "подарувала" свої пластику, грацію і ходу. Також Кухар виконала епізодичні ролі в кількох українських фільмах, зокрема у "Відданій".

Катерина Кухар Фото: Instagram

Дует з Олександром Стояновим

Балетна та подружня пара Катерини Кухар та Олександра Стоянова сформувалася 2006 року. Їхньою першою спільною постановкою на сцені Національної опери України був балет "Лускунчик", а вже за кілька місяців вони гастролювали Китаєм з виставами "Жизель", "Спляча красуня", "Лебедине озеро" та "Ромео і Джульєтта". Лондонський балетний критик Меггі Фоер називає дует найкрасивішою балетною парою Європи.

У 2022 році українські прем'єри балету Національної опери України Катерина Кухар та Олександр Стоянов виступили у шведській Cirkus Arena. Благодійний виступ українських артистів відвідали її Величність королева Швеції Сільвія та Його Королівська Високість принц Карл Філіпп, міністерка культури Швеції пані Жанетт Густафсдоттер та представники дипломатичного корпусу, зокрема, посол України у Швеції Андрій Плахотнюк.

За словами першої леді України Олени Зеленської, на початку повномасштабного російського вторгнення Кухар та Стоянов були за кордоном, а їхньому сину Тимуру довелося вісім годин йти пішки до кордону з друзями батьків.

Катерина Кухар та Олександр Стоянов Фото: Марина Брікімова

Чоловік та діти

Артистка балету і прем'єр Національної опери України Олександр Стоянов офіційно одружені близько 7 років. До цього пара зустрічалася 10 років. Зіркове подружжя виховує спільну доньку Анастасію. Крім того, у балерини підростає син Тимур від попереднього союзу.

Восени 2023 року пара спровокувала чутки про розлучення. Спочатку балерина показалася з новою зачіскою та заявила, що жінка йде до перукаря, коли в її особистому життя стаються зміни. Згодом і сам Стоянов почав натякати на розрив, коли назвав Катерину лише "матір'ю його дітей".

На чутки тоді відреагував друг балерини Юрій Ткач. "Це все чутки. Не знаю", — сказав комік, не підтвердивши та не спростувавши домисли в мережі.

Ба більше, у вересні 2024 шанувальники запідозрили Кухар у нових стосунках. Балерина опублікувала відео зі стилістом Олександром Левинським. Тоді чоловік у коментарях звертався до іменинниці "моя", а вона відповідала йому смайликами у вигляді червоних сердець.

Катерина Кухар з донькою Фото: Instagram

Катерина Кухар із сином Фото: Instagram

Зазначимо, що Кухар і Стоянов познайомилася в балетному училищі. Катерина тоді була солісткою Національної опери України, а Олександра поставили з нею в пару.

У грудні 2018 року пара влаштувала весілля в США, а наступного року провела весільну церемонію в прямому ефірі "Танців з зірками", де іменинниця був серед членів журі.

Катерина Кухар та Олександр Стоянов

Скандал зі Стояновим

Хоча сім'я танцівників зі своєю балетною виставою "Лісова пісня" активно гастролювала містами Європи та США для популяризації української культури, згодом Стоянов почав показувати "Лебедине озеро" на музику росіянина Петра Чайковського.

Кухар наголосила, що жодним чином не впливає на творчість чоловіка та не радить йому нічого.

"Я не буду за Олександра коментувати його діяльність. Ніколи не радила йому нічого по роботі, він самодостатня доросла людина й завжди робить так, як вважає за потрібне. Й тим паче зараз, ми йдемо різними шляхами. Водночас треба відзначити, Стоянов єдиний продюсер, хто зараз усьому світу показує балет "Лісова пісня" на трьох континентах", — казала Кухар у 2024 році.

Після 2022 року Олександр залишився гастролювати за кордоном, а у 2024 році повідомив про завершення своєї кар’єри в балеті. За словами Стоянова, причиною завершення кар'єри стала серйозна травма, отримана під час гастролей у США з виставою "Жизель". Артист зізнався, що тепер може зробити для світового балету більше в ролі продюсера. Як відомо, Стоянов є художнім керівником Grand Kyiv Ballet.

О﻿фіційно пара не повідомляла про розлучення, тому які між ними наразі стосунки — точно невідомо. Стоянов давно не зʼявлявся в соцмережах Кухар.

Катерина Кухар та Олександр Стоянов з дітьми Фото: Instagram

