Катерина Кухар показала 17-річного сина, заінтригувавши зізнанням: "Відчуваю провину"

Українська балерина та суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар приголомшила виглядом єдиного сина Тимура. Юнаку виповнилося 17 років.

Знаменитість показала рідкісні сімейні кадри в Instagram. Зіркова мама адресувала своїй дитині ніжні слова з привітаннями.

Катерина Кухар показала сина

"Чи знаєш, що ти — мій порятунок?! У дні, коли світ хитається, коли сили тануть, коли здається, що небо занадто низько, саме ти даєш мені опору. Твоя віра. Твоя присутність. Твоє тепло. Ти — мій ковток повітря. Мій світ у світі. Моя тиша серед бурі", — написала Кухар.

Поруч з хвилею компліментів у коментарях є й такі слова: "Малий чудовий виріс… Далі промовчу, бо багато суперечливого бачу в цій фотосесії і словах, якими підписані фото".

Катерина не промовчала і відповіла: "Є трошки, бо відчуваю провину".

Особисте життя Кухар

Балерина одружена з прем'єром Національної опери України Олександром Стояновим близько 7 років. Зіркове подружжя виховує спільну доньку Анастасію. А Тимур народився від попередніх стосунків Катерини.

Восени 2023 року Кухар та Стоянов спровокувала чутки про розлучення. Спочатку балерина показалася з новою зачіскою та заявила, що жінка йде до перукаря, коли в її особистому життя стаються зміни. Згодом і сам Стоянов почав натякати на розрив, коли назвав Катерину лише "матір'ю його дітей". Втім, офіційно розрив не було підтверджено.

