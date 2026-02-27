Посмотрев "Буремный перевал", туристы хлынули в одну из локаций в Европе

В Великобритании вспыхнула новая волна "бронтемании" после выхода свежей экранизации романа Эмили Бронте "Бурного перевала". Исторический дом писательниц — Музей пастората Бронте в Хаворте (Западный Йоркшир) — сообщает о потрясающем наплыве посетителей и поклонников.

Лента режиссера Эмеральд Феннелл, вышедшая 13 февраля, собрала звездный актерский состав: Марго Робби и Джейкоба Элорди, а также саундтрек от Charli XCX. По словам представительницы музея по цифровым коммуникациям Мии Ферулло, интерес к творчеству Шарлотты, Эмили и Энн Бронте вырос до невиданного уровня, пишет Independent.

"Я никогда не видела, чтобы столько людей говорили об Эмили Бронте и "Буреломном перевале". Это действительно впечатляет и даже немного нереально", — отметила она.

Туристический бум и новые читатели

Музей, который является местом паломничества поклонников литературы со всего мира, фиксирует резкий рост посещаемости. Многие люди впервые берут в руки романы сестер Бронте или открывают их заново.

По словам Ферулло, интерес подогревают и слухи о международной телеадаптации "Джейн Эйр" с Эйми Лу Вуд в главной роли.

Она напомнила, что литературные паломничества в Гаворта начались еще в конце XIX века — даже при жизни отца писательниц, священника Патрика Бронте. Туристы приезжали издалека, в частности из США, чтобы увидеть место, где была написана "Джейн Эйр".

Музей пастората Бронте из фильма "Бурный перевал" Фото: tripadvisor

Дом, который оживляет романы

Особый интерес вызывает не только дом, но и окружающие пустоши — именно они создают атмосферу, знакомую читателям из романов.

"Люди хотят почувствовать, будто они попали внутрь самих произведений", — объясняет Ферулло. — Я не думаю, что "Буреломный перевал" мог бы быть написан без этого пейзажа".

Выход фильма также вызвал всплеск продаж романа в музейном книжном магазине. Посетители стремятся "прикоснуться к источнику" — месту, где родилось знаменитое произведение 1847 года.

Гаворт в Йоркшире Фото: Unsplash

От фильма 1920 года до современности

Новая лента стала лишь очередной в длинной череде экранизаций "Бурного перевала". Одна из выставок музея демонстрирует историю адаптаций — от первого фильма 1920 года до интерпретаций в Мексике и Японии.

