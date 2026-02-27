Подивившись "Буремний перевал", туристи хлинули до однієї з локацій в Європі

У Великій Британії спалахнула нова хвиля "бронтеманії" після виходу свіжої екранізації роману Емілі Бронте "Буремний перевал". Історичний будинок письменниць — Музей пасторату Бронте в Гаворті (Західний Йоркшир) — повідомляє про приголомшливий наплив відвідувачів і шанувальників.

Стрічка режисерки Емеральд Феннелл, що вийшла 13 лютого, зібрала зірковий акторський склад: Марґо Роббі та Джейкоба Елорді, а також саундтрек від Charli XCX. За словами представниці музею з цифрових комунікацій Мії Ферулло, інтерес до творчості Шарлотти, Емілі та Енн Бронте зріс до небаченого рівня, пише Independent.

"Я ніколи не бачила, щоб стільки людей говорили про Емілі Бронте та "Буремний перевал". Це справді вражає й навіть трохи нереально", — зазначила вона.

Туристичний бум і нові читачі

Музей, який є місцем паломництва шанувальників літератури з усього світу, фіксує різке зростання відвідуваності. Багато людей вперше беруть до рук романи сестер Бронте або відкривають їх заново.

За словами Ферулло, інтерес підігрівають і чутки про міжнародну телеадаптацію "Джейн Ейр" із Еймі Лу Вуд у головній ролі.

Вона нагадала, що літературні паломництва до Гаворта почалися ще наприкінці XIX століття — навіть за життя батька письменниць, священника Патріка Бронте. Туристи приїздили здалеку, зокрема зі США, щоб побачити місце, де була написана "Джейн Ейр".

Музей пасторату Бронте з фільму "Буремний перевал" Фото: tripadvisor

Дім, що оживляє романи

Особливий інтерес викликає не лише будинок, а й навколишні пустки — саме вони створюють атмосферу, знайому читачам із романів.

"Люди хочуть відчути, ніби вони потрапили всередину самих творів", — пояснює Ферулло. — Я не думаю, що "Буремний перевал" міг би бути написаний без цього краєвиду".

Вихід фільму також спричинив сплеск продажів роману в музейній книгарні. Відвідувачі прагнуть "доторкнутися до джерела" — місця, де народився знаменитий твір 1847 року.

Гаворт у Йоркширі Фото: Unsplash

Від фільму 1920 року до сучасності

Нова стрічка стала лише черговою у довгій низці екранізацій "Буремного перевалу". Одна з виставок музею демонструє історію адаптацій — від першого фільму 1920 року до інтерпретацій у Мексиці та Японії.

