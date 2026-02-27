Алексей Дурнев попал в скандал из-за выпуска шоу, которому более 10 лет: что произошло (фото)

Выпуск шоу "Дурнев +1", снятый в киевском Кловском лицее более десяти лет назад, снова оказался в центре внимания. Одна из его героинь впервые публично рассказала, как участие в программе повлияло на учеников и почему воспоминания о съемках до сих пор болезненны.

Бывшая ученица лицея Алина, которая снималась в программе Алексея Дурнева на телеканале ТЕТ, вышла на связь в Threads и вспомнила закулисье создания одного из самых популярных выпусков. Именно она запомнилась зрителям как девушка, которая приехала в школу на дорогом автомобиле и рассказывала об элитном отдыхе.

По словам Алины, на тот момент она училась в 11-м классе, а съемки проходили 1 сентября 2011 года. В программе она вспоминала, что приехала в лицей на Mercedes ML 500 и летом путешествовала в Крым и Болгарию, однако ведущий иронизировал, что для учеников этого заведения это "мало", потому что другие якобы отдыхали в Монако или Испании.

"Я та самая девушка, которая приехала в Кловский лицей на самой дорогой машине, пережила "самое бомжацкое" лето и красивее всех поставила на место это ч*о", — написала Алина.

Теперь девушка утверждает, что после выхода программы многие школьники оказались под волной насмешек и критики. По ее мнению, монтаж создал унизительный образ учеников, а это повлекло серьезное психологическое давление.

Алина рассказала, что подростки, которые просто искренне отвечали на вопросы журналиста, не ожидали, как именно их покажут на телевидении. После эфира они получали тысячи сообщений и волну хейта в соцсетях, что, по ее словам, негативно сказалось на психике многих детей.

В то же время она отметила, что ей повезло — значительная часть отснятого материала с ней не попала в финальный монтаж. Алексей Дурнев пока не комментировал эти упреки.

