Олексій Дурнєв втрапив у скандал через випуск шоу, якому понад 10 років: що сталося (фото)

Випуск шоу "Дурнєв +1", знятий у київському Кловському ліцеї понад десять років тому, знову опинився у центрі уваги. Одна з його героїнь уперше публічно розповіла, як участь у програмі вплинула на учнів і чому спогади про зйомки досі болючі.

Колишня учениця ліцею Аліна, яка знімалася у програмі Олексія Дурнєва на телеканалі ТЕТ, вийшла на зв’язок у Threads і пригадала закулісся створення одного з найпопулярніших випусків. Саме вона запам’яталася глядачам як дівчина, що приїхала до школи на дорогому автомобілі та розповідала про елітний відпочинок.

За словами Аліни, на той момент вона навчалася в 11-му класі, а зйомки відбувалися 1 вересня 2011 року. У програмі вона згадувала, що приїхала до ліцею на Mercedes ML 500 і влітку подорожувала до Криму та Болгарії, однак ведучий іронізував, що для учнів цього закладу це "замало", бо інші нібито відпочивали у Монако чи Іспанії.

"Я та сама дівчина, яка приїхала до Кловського ліцею на найдорожчій машині, пережила "найбільш бомжацьке" літо і найкрасивіше поставила на місце це ч*о", – написала Аліна.

Тепер дівчина стверджує, що після виходу програми багато школярів опинилися під хвилею насмішок і критики. На її думку, монтаж створив принизливий образ учнів, а це спричинило серйозний психологічний тиск.

Аліна розповіла, що підлітки, які просто щиро відповідали на запитання журналіста, не очікували, як саме їх покажуть на телебаченні. Після ефіру вони отримували тисячі повідомлень і хвилю хейту в соцмережах, що, за її словами, негативно позначилося на психіці багатьох дітей.

Водночас вона зазначила, що їй пощастило — значна частина відзнятого матеріалу з нею не потрапила до фінального монтажу. Олексій Дурнєв наразі не коментував ці закиди.

