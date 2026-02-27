63-летняя Деми Мур перевоплотилась в Тринити на показе Gucci в Милане (фото)

На показе Gucci в рамках Недели моды в Милане внимание публики привлекла 63-летняя Деми Мур, которая появилась в образе, напоминающем культовую героиню Тринити из фильма "Матрица". Актриса выбрала полностью черный ансамбль — приталенный жакет, облегающие брюки-клеш и каблуки, дополнив его новой волнистой стрижкой боб, подчеркнув ее выразительные скулы.

Компанию звезде, как и уже стало традицией, составил ее микрочихуахуа Пилаф. Мур позировала фотографам с собачкой на руках, а затем они вместе заняли места в первом ряду (FROW), наблюдая за дефиле моделей, пишет Daily Mail.

Актриса Деми Мур Фото: коллаж Фокус

Среди других гостей шоу были супермодель Кейт Мосс и актриса и модель Эмили Ратаковски. 52-летняя Мосс вышла на подиум в откровенном платье с открытой спиной, привлекая всеобщее внимание к своей форме. Тем временем Ратаковски поразила зрителей блестящим серебристым облегающим платьем.

Супермодель Кейт Мосс и модель Эмили Ратаковски Фото: коллаж Фокус

Показ также напомнил о культовом статусе фирменных стрингов Gucci, которые впервые появились в коллекции Тома Форда весна-лето 1997 года и впоследствии стали знаковым элементом бренда.

В последнее время Кейт Мосс все больше сосредотачивается на здоровом образе жизни: практикует соковые детоксикации, занимается пилатесом и развивает собственный велнес-бренд. Деми Мур, в свою очередь, продолжает активно появляться на светских мероприятиях и экспериментировать со стилем, хотя ранее признавалась, что не планирует расставаться со своими длинными черными волосами, которые считает частью собственной идентичности.

Тринити из "Матрицы" Фото: кадр з фільму

