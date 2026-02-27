63-річна Демі Мур перевтілилася в Трініті на показі Gucci в Мілані (фото)

На показі Gucci у межах Тижня моди в Мілані увагу публіки привернула 63-річна Демі Мур, яка з’явилася в образі, що нагадав культову героїню Трініті з фільму "Матриця". Акторка обрала повністю чорний ансамбль — приталений жакет, обтислі штани-кльош і підбори, доповнивши його новою хвилястою стрижкою боб, що підкреслила її виразні вилиці.

Компанію зірці, як і вже стало традицією, склав її мікрочихуахуа Пілаф. Мур позувала фотографам із песиком на руках, а згодом вони разом зайняли місця у першому ряду (FROW), спостерігаючи за дефіле моделей, пише Daily Mail.

Акторка Демі Мур Фото: колаж Фокус

Серед інших гостей шоу були супермодель Кейт Мосс та акторка і модель Емілі Ратаковскі. 52-річна Мосс вийшла на подіум у відвертій сукні з відкритою спиною, привернувши загальну увагу до своєї форми. Тим часом Ратаковскі вразила глядачів блискучою сріблястою обтислою сукнею.

Супермодель Кейт Мосс і модель Емілі Ратаковскі Фото: колаж Фокус

Показ також нагадав про культовий статус фірмових стрингів Gucci, які вперше з’явилися у колекції Тома Форда весна-літо 1997 року та згодом стали знаковим елементом бренду.

Останнім часом Кейт Мосс дедалі більше зосереджується на здоровому способі життя: практикує сокові детокси, займається пілатесом і розвиває власний велнес-бренд. Демі Мур, своєю чергою, продовжує активно з’являтися на світських заходах і експериментувати зі стилем, хоча раніше зізнавалася, що не планує розлучатися зі своїм довгим чорним волоссям, яке вважає частиною власної ідентичності.

Трініті з "Матриці" Фото: кадр з фільму

