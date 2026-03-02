Сын певицы Шер в очередной раз попал в беду: его схватила полиция после инцидента в школе — что он натворил

49-летнего Элайджа Блю Оллмана, младшего сына 79-летней певицы Шер, арестовала полиция после очередного скандала с неподобающим поведением на территории школы.

Оллман был арестован в пятницу, 27 февраля, после якобы инцидента в подготовительной школе в Нью-Гемпшире. Об этом сообщает медиа Radar Online.

В полиции рассказали, что школа обратилась к властям по поводу пребывания нежелательного лица на территории кампуса. Сообщалось, что 49-летний музыкант якобы "нарушал спокойствие" и "вел себя агрессивно". Когда правоохранители прибыли на место инцидента, то обнаружили сына Шер.

Элайджа Блю Оллмана в очередной раз арестовала полиция

Оллман уже был арестован по двум обвинениям в нападении. Также его задерживала полиция по обвинениям в незаконном проникновении, криминальных угрозах и нарушении общественного порядка.

Как пишет издание TMZ, Оллман не имел никаких связей со школой, на территорию которой он ворвался и вел себя агрессивно. Сообщается, что он попал на территорию столовой в образовательном учреждении, где начал устраивать беспорядок.

Неизвестно, почему музыкант там оказался и какие цели преследовал. Вообще неизвестно, что музыкант делал в этой местности, поскольку он преимущественно находится в Южной Калифорнии, где и живет.

Сейчас по этому делу продолжается расследование. Певица Шер публично не комментировала очередной арест своего сына.

Стоит напомнить, что ранее Шер хотела поместить взрослого сына под опеку из-за проблем с психикой. Певица жаловалась, что сын имеет проблемы с наркотиками, а также физическим и психическим здоровьем.

