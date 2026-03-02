Син співачки Шер вкотре втрапив у халепу: його схопила поліція після інциденту у школі — що він накоїв

49-річного Елайджа Блю Оллмана, молодшого сина 79-річної співачки Шер, заарештувала поліція після чергового скандалу з неналежною поведінкою на території школи.

Оллман був заарештований у п'ятницю, 27 лютого, після нібито інциденту в підготовчій школі в Нью-Гемпширі. Про це повідомляє медіа Radar Online.

У поліції розповіли, що школа звернулася до влади з приводу перебування небажаної особи на території кампусу. Повідомлялося, що 49-річний музикант нібито "порушував спокій" та "поводився агресивно". Коли правоохоронці прибули на місце інциденту, то виявили сина Шер.

Елайджа Блю Оллмана вкотре заарештувала поліція

Оллман вже був заарештований за двома звинуваченнями в нападі. Також його затримувала поліція за звинуваченнями в незаконному проникненні, кримінальних погрозах і порушенні громадського порядку.

Як пише видання TMZ, Оллман не мав жодних зв'язків зі школою, на територію якої він увірвався та поводився агресивно. Повідомляється, що він потрапив на територію їдальні в освітньому закладі, де почав влаштовувати безлад.

Невідомо, чому музикант там опинився та які цілі переслідував. Взагалі невідомо, що музикант робив у цій місцевості, оскільки він переважно перебуває у Південній Каліфорнії, де і мешкає.

Наразі у цій справі триває розслідування. Співачка Шер публічно не коментувала черговий арешт свого сина.

Варто нагадати, що раніше Шер хотіла помістити дорослого сина під опіку через проблеми з психікою. Співачка скаржилася, що син має проблеми з наркотиками, а також фізичним та психічним здоров'ям.

Нагадаємо, у грудні 2025 року видання Page Six розповідало про чутки щодо одруження співачки Шер з її 39-річним коханим.

Також у жовтні медіа Daily Mail повідомляло, що співачка Шер вийшла у світ з бойфрендом, молодшим від неї на 40 років.