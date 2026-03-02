Син співачки Шер вкотре втрапив у халепу: його схопила поліція після інциденту у школі — що він накоїв
49-річного Елайджа Блю Оллмана, молодшого сина 79-річної співачки Шер, заарештувала поліція після чергового скандалу з неналежною поведінкою на території школи.
Оллман був заарештований у п'ятницю, 27 лютого, після нібито інциденту в підготовчій школі в Нью-Гемпширі. Про це повідомляє медіа Radar Online.
У поліції розповіли, що школа звернулася до влади з приводу перебування небажаної особи на території кампусу. Повідомлялося, що 49-річний музикант нібито "порушував спокій" та "поводився агресивно". Коли правоохоронці прибули на місце інциденту, то виявили сина Шер.
Оллман вже був заарештований за двома звинуваченнями в нападі. Також його затримувала поліція за звинуваченнями в незаконному проникненні, кримінальних погрозах і порушенні громадського порядку.
Як пише видання TMZ, Оллман не мав жодних зв'язків зі школою, на територію якої він увірвався та поводився агресивно. Повідомляється, що він потрапив на територію їдальні в освітньому закладі, де почав влаштовувати безлад.
Невідомо, чому музикант там опинився та які цілі переслідував. Взагалі невідомо, що музикант робив у цій місцевості, оскільки він переважно перебуває у Південній Каліфорнії, де і мешкає.
Наразі у цій справі триває розслідування. Співачка Шер публічно не коментувала черговий арешт свого сина.
Варто нагадати, що раніше Шер хотіла помістити дорослого сина під опіку через проблеми з психікою. Співачка скаржилася, що син має проблеми з наркотиками, а також фізичним та психічним здоров'ям.
