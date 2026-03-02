Известная украинская актриса стала многодетной мамой (фото)

Анна Сагайдачная снова стала мамой — актриса родила третьего малыша в конце февраля. О пополнении в семье звезда сообщила лишь через несколько дней после родов, растрогав поклонников.

Известная украинская актриса и звезда сериала "Крепостная" в третий раз переживает радость материнства. Сына она родила 26 февраля, однако новость обнародовала только 2 марта на своей странице в Instagram.

В соцсети Сагайдачная опубликовала первые фото с новорожденным, сделанные в роддоме. Имя мальчика актриса пока что не раскрывает, оставляя эту деталь в тайне.

"Многодетная мама в чате. Сыночек. 26.02.2026", — коротко подписала она фотографии.

Анна Сагайдачная с сыном Фото: Instagram

Дети Анны Сагайдачной

Для Анны это уже третий ребенок. Она воспитывает старшего сына Тимура от первого брака, а также дочь Миру, которую родила в отношениях с нынешним избранником — его личность актриса не афиширует.

