Відома українська акторка стала багатодітною мамою (фото)

Анна Сагайдачна знову стала мамою — акторка народила третього малюка наприкінці лютого. Про поповнення в родині зірка повідомила лише за кілька днів після пологів, зворушивши шанувальників.

Відома українська акторка та зірка серіалу "Кріпосна" втретє переживає радість материнства. Сина вона народила 26 лютого, однак новину оприлюднила тільки 2 березня на своїй сторінці в Instagram.

У соцмережі Сагайдачна опублікувала перші фото з новонародженим, зроблені в пологовому будинку. Ім’я хлопчика акторка поки що не розкриває, залишаючи цю деталь у таємниці.

"Багатодітна мама в чаті. Синочок. 26.02.2026", — коротко підписала вона світлини.

Діти Анни Сагайдачної

Для Анни це вже третя дитина. Вона виховує старшого сина Тимура від першого шлюбу, а також доньку Міру, яку народила у стосунках із нинішнім обранцем — його особистість акторка не афішує.

