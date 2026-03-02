Украина вылетела из десятки в рейтинге на Евровидение: кому прогнозируют победу

Рейтинг Украины на Евровидении-2026 в Вене снова обвалился в таблице букмекерских прогнозов. Leléka может занять 11-е место.

Согласно данным на сайте Eurovision World по состоянию на 2 марта, вероятность победы украинской конкурсантки составляет лишь 2%.

Шансы Украины на победу на Евровидении-2026

После Нацотборов в других странах, состоявшихся накануне, Украина вылетела из десятки фаворитов по букмекерским ставкам и оказалась на 11-м месте.

Сейчас тройка лидеров выглядит так:

Финляндия (Linda Lampenius & Pete Parkkonen — Liekinheitin) — 21%.

Дания (Søren Torpegaard Lund — Før vi går hjem) — 10%.

Греция (Akylas — Ferto) — 10%.

Отметим, что в приложении еврофанов My Eurovision Scoreboard Украина занимает также 11-ю позицию.

Прогнозы букмекеров Фото: скриншот

Впереди Украины в прогнозах также пока — Израиль и Швеция (по 6%), Австралия (9%), Мальта и Италия (по 3%), а также Франция (4%). Закрывает десятку Кипр с 3%. Интересно, что часть стран, которые сейчас имеют лучшие шансы на победу, еще даже не определились со своими представителями.

Украину на Евровидении представит Lelѐka

7 февраля состоялся Нацотбор от Украины, в котором певица Lelѐka получила максимальное количество баллов: как зрители, так и профессиональное жюри отдали ей по 10 баллов.

Теперь песня Ridnym "поедет" в Вену, где в этом году проходит Евровидение, поскольку австрийский певец JJ стал победителем конкурса в 2025 году.

Конкурсная песня Lelеka

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Участие российской модели Ирины Шейк в качестве соведущей третьего вечера песенного фестиваля Санремо вызвало волну критики в Италии.

Испанский вещатель призвал к радикальным изменениям в правилах Евровидения, чтобы устранить политическое влияние на конкурс. В Мадриде предлагают запретить участие странам, которые находятся в состоянии вооруженного конфликта.

Кроме того, хорватский национальный отбор на Евровидение-2026 может обернуться неприятным сюрпризом для Украины. В соревновании победила группа Lelek, которая очень созвучна по названию на Leléka.