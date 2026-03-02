Україна вилетіла з десятки в рейтингу на Євробачення: кому прогнозують перемогу
Рейтинг України на Євробаченні-2026 у Відні знову обвалився в таблиці букмекерських прогнозів. Leléka може посісти 11-те місце.
Згідно з даними на сайті Eurovision World станом на 2 березня, ймовірність перемоги української конкурсантки становить лише 2%.
Шанси України на перемогу на Євробаченні-2026
Після Нацвідборів в інших країнах, що відбулися напередодні, Україна вилетіла з десятки фаворитів за букмекерськими ставками та опинилася на 11-му місці.
Наразі трійка лідерів виглядає так:
- Фінляндія (Linda Lampenius & Pete Parkkonen — Liekinheitin) — 21%.
- Данія (Søren Torpegaard Lund — Før vi går hjem) — 10%.
- Греція (Akylas — Ferto) — 10%.
Зазначимо, що в додатку єврофанів My Eurovision Scoreboard Україна посідає також 11-ту позицію.
Попереду України у прогнозах також наразі — Ізраїль та Швеція (по 6%), Австралія (9%), Мальта та Італія (по 3%), а також Франція (4%). Закриває десятку Кіпр з 3%. Цікаво, що частина країн, які наразі мають кращі шанси на перемогу, ще навіть не визначилися зі своїми представниками.
Україну на Євробаченні представить Lelѐka
7 лютого відбувся Нацвідбір від України, у якому співачка Lelѐka отримала максимальну кількістю балів: як глядачі, так і професійне журі віддали їй по 10 балів.
Тепер пісня Ridnym "поїде" до Відня, де цього року проходить Євробачення, оскільки австрійський співак JJ став переможцем конкурсу у 2025.
Хто переможе на пісенному конкурсі Євробачення-2026?
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Участь російської моделі Ірини Шейк як співведучої третього вечора пісенного фестивалю Санремо викликала хвилю критики в Італії.
- Іспанський мовник закликав до радикальних змін у правилах Євробачення, щоб усунути політичний вплив на конкурс. У Мадриді пропонують заборонити участь країнам, які перебувають у стані збройного конфлікту.
Крім того, хорватський національний відбір на Євробачення-2026 може обернутися неприємним сюрпризом для України. У змаганні переміг гурт Lelek, що дуже співзвучний за назвою на Leléka.