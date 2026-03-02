Беременная олимпийская чемпионка Ольга Харлан показала новые фото с животиком: что известно об отце ребенка

Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан, которая вскоре впервые станет мамой, поделилась нежными фотографиями с беременности. Спортсменка опубликовала черно-белую фотосессию, на которой продемонстрировала округлый животик.

На снимках Харлан предстает в сдержанном черном платье, что подчеркивает ее изменившуюся фигуру и элегантность образа. Будущая мама позирует перед камерой в минималистичном стиле, сделав акцент на особом периоде своей жизни. Фото спортсменка опубликовала в Instagram.

Ольга Харлан Фото: Instagram

В подписи к фото фехтовальщица призналась, что переживает чрезвычайно эмоциональное время. По словам спортсменки, нынешние месяцы стали для нее одновременно самыми прекрасными и самыми волнующими.

Ольга Харлан Фото: Instagram

Отношения Ольги Харлан

Напомним, в 2024 году Харлан обручилась с итальянским саблистом Луиджи Самеле. Предложение руки и сердца прозвучало на побережье океана в США, однако официальной свадьбы пара пока не проводила — влюбленные сосредоточились на подготовке к рождению своего первого ребенка.

Ольга Харлан с женихом Фото: Instagram.com/olgakharlan

