Вагітна чемпіонка Ольга Харлан показала нові фото з животиком: що відомо про батька дитини

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан, яка невдовзі вперше стане мамою, поділилася ніжними світлинами з вагітності. Спортсменка опублікувала чорно-білу фотосесію, на якій продемонструвала округлий животик.

На знімках Харлан постає у стриманій чорній сукні, що підкреслює її змінену фігуру та елегантність образу. Майбутня мама позує перед камерою у мінімалістичному стилі, зробивши акцент на особливому періоді свого життя. Фото спортсменка опублікувала в Instagram.

Ольга Харлан Фото: Instagram

У підписі до фото фехтувальниця зізналася, що переживає надзвичайно емоційний час. За словами спортсменки, нинішні місяці стали для неї водночас найпрекраснішими і найбільш хвилюючими.

Ольга Харлан Фото: Instagram

Стосунки Ольги Харлан

Нагадаємо, у 2024 році Харлан заручилася з італійським шаблістом Луїджі Самеле. Пропозиція руки і серця пролунала на узбережжі океану у США, однак офіційного весілля пара поки не проводила — закохані зосередилися на підготовці до народження своєї першої дитини.

Ольга Харлан з нареченим Фото: Instagram.com/olgakharlan

Українська фехтувальниця та чемпіонка Олімпійських ігор-2024 Ольга Харлан зізналася, що її перша вагітність проходить дуже добре.

Харлан одягла футболку зі знаковим малюнком, щоб підколоти росіян. Так вона відреагувала на спецоперацію СБУ "Павутина", під час якої було здійснено дронові атаки на чотири російські авіабази.

Крім того, фехтувальниця розповіла, яким буде її весілля з італійцем Луїджі Самеле. Зокрема, традиції миття ніг тещі нареченим не буде.