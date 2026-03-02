Дочь Оли Поляковой показала сюрприз от мужа-иностранца (фото)
Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой Маша похвасталась, какой сюрприз ей подготовил муж-иностранец Эден Пассарелли на 21-й день рождения, который она отмечает 2 марта.
Праздник девушка встречает в США, где живет и учится. А избранник блогерши один из первых поздравил ее, что она показала в Instagram.
Маша Полякова показала сюрприз от мужа
Эден серьезно подготовился ко дню рождения любимой. Пока именинница спала, он украсил комнату цветами, шариками, гирляндой и надписью "С днем рождения" на английском.
"Ну, что, дорогие. Вот так меня встречает утро. Мне здесь все так красиво украсили. Будем смотреть, что дальше", — сказала дочь Оли Поляковой.
Дочь Оли Поляковой вышла замуж
Именинница летом 2025 года вышла замуж за иностранца Эдена Пассарелли в США. Мария получает музыкальное образование в престижном колледже в Штатах, где учится также Эден.
Предложение американец сделал на яхте. А сама Оля Полякова впоследствии говорила, что очень хорошо относится к зятю.
Эден уже даже посетил Украину. Он приезжал на родину жены зимой.
