Донька Олі Полякової показала сюрприз від чоловіка-іноземця (фото)

Старша донька української співачки Олі Полякової Маша похизувалася, який сюрприз їй підготував чоловік-іноземець Еден Пассареллі на 21-й день народження, який вона відзначає 2 березня.

Свято дівчина зустрічає в США, де живе та навчається. А обранець блогерки один із перших привітав її, що вона показала в Instagram.

Маша Полякова показала сюрприз від чоловіка

Еден серйозно підготувався до дня народження коханої. Поки іменинниця спала, він прикрасив кімнату квітами, кульками, гірляндою та написом "З днем народження" англійською.

"Ну, що, любі. Ось так мене зустрічає ранок. Мені тут все так гарно прикрасили. Будемо дивитися, що далі", — сказала донька Олі Полякової.

Маша Полякова святкує день народження Фото: Instagram

Донька Олі Полякової вийшла заміж

Іменинниця влітку 2025 року одружилася з іноземцем Еденом Пассареллі у США. Марія здобуває музичну освіту в престижному коледжі у Штатах, де навчається також Еден.

Відео дня

Пропозицію американець зробив на яхті. А сама Оля Полякова згодом казала, що дуже добре ставиться до зятя.

Еден вже навіть відвідав Україну. Він приїздив на батьківщину дружини взимку.

Маша Полякова з чоловіком Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Оля Полякова вступила в публічну суперечку з хейтерами, які розкритикували її старшу доньку.

Марія показалась з чоловіком у ліжку.

Крім того, Полякова-старша відпочивала в засніженому Буковелі разом з донькою Машею та її чоловіком-іноземцем Еденом Пассарелі.