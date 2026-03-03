Рэпер Пи Дидди выйдет из тюрьмы быстрее, чем должен был: что стало причиной

Американский музыкальный магнат Шон Комбс (рэпер Пи Дидди) выйдет из тюрьмы досрочно из-за его борьбы за обжалование присужденного срока.

Пи Дидди отбывает в неволе четырехлетний срок по обвинениям, связанным с проституцией, и теперь выйдет из тюрьмы 25 апреля 2028 года. Об этом пишет издание The Sun.

Благодаря борьбе по обжалованию четырехлетнего срока рэпер должен покинуть тюрьму на 1,5 месяца раньше, чем это должно было произойти. Планировалось, что скандального музыканта выпустят не ранее 4 июня 2028 года. Об этом свидетельствуют данные, которые смогли получить СМИ в Федеральном бюро тюрем.

Пи Дидди добился досрочного освобождения из тюрьмы Фото: instagram.com/diddy

56-летний музыкант отбывает 50-месячный срок в Федеральном исправительном учреждении Форт-Дикс в Нью-Джерси. Там ему удалось получить уже через несколько месяцев заключения досрочное освобождение. Причиной стало то, что в ноябре 2025 года его приняли в программу реабилитации наркозависимых.

"Господин Комбс является активным участником Программы борьбы со злоупотреблением наркотиками в жилых помещениях (RDAP) и с самого начала серьезно отнесся к процессу реабилитации", — сообщил в комментарии СМИ представитель рэпера.

Что известно о пребывании Пи Дидди в тюрьме

Сроки заключения скандального рэпера меняют не впервые, пишет издание. Сначала он должен был отсидеть до 8 мая 2028 года, однако его продлили из-за неподобающего поведения Пи Дидди до июня.

В декабре рэпер снова дал о себе знать, подав апелляцию. Музыкант требовал либо немедленного освобождения, либо смягчения наказания, утверждая, что прокурорам якобы не удалось доказать его вину, и что якобы приговор нарушает его конституционные права. Однако в феврале эту апелляцию отклонили из-за безосновательности аргументов Пи Дидди.

Напомним, в конце января издание The New York Post рассказывало, как Пи Дидди частично признался в убийстве Тупака Шакура.

Также в январе медиа The New York Times сообщало, что Пи Дидди из тюрьмы обратился к президенту США Дональду Трампу.