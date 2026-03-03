Репер Пі Дідді вийде з в'язниці швидше, ніж мав: що стало причиною

Американський музичний магнат Шон Комбс (репер Пі Дідді) вийде з в'язниці достроково через його боротьбу за оскарження присудженого терміну.

Пі Дідді відбуває у неволі чотирирічний термін за звинуваченнями, пов'язаними з проституцією, і тепер вийде з в'язниці 25 квітня 2028 року. Про це пише видання The Sun.

Завдяки боротьбі щодо оскарження чотирирічного терміну репер має покинути в'язницю на 1,5 місяця раніше, ніж це мало статися. Планувалося, що скандального музиканта випустять не раніше 4 червня 2028 року. Про це свідчать дані, що змогли отримати ЗМІ у Федеральному бюро в'язниць.

Пі Дідді домігся дострокового звільнення з в'язниці Фото: instagram.com/diddy

56-річний музикант відбуває 50-місячний термін у Федеральній виправній установі Форт-Дікс у Нью-Джерсі. Там йому вдалося отримати вже за кілька місяців ув'язнення дострокове звільнення. Причиною стало те, що у листопаді 2025 року його прийняли до програми реабілітації наркозалежних.

"Пан Комбс є активним учасником Програми боротьби зі зловживанням наркотиками в житлових приміщеннях (RDAP) і з самого початку серйозно поставився до процесу реабілітації", — повідомив у коментарі ЗМІ представник репера.

Що відомо про перебування Пі Дідді у в'язниці

Строки ув'язнення скандального репера змінюють не вперше, пише видання. Спершу він мав відсидіти до 8 травня 2028 року, проте його продовжили через неналежну поведінку Пі Дідді до червня.

У грудні репер знову дав про себе знати, подавши апеляцію. Музикант вимагав або негайного звільнення, або пом'якшення покарання, стверджуючи, що прокурорам нібито не вдалося довести його вину, і що нібито вирок порушує його конституційні права. Однак у лютому цю апеляцію відхилили через безпідставність аргументів Пі Дідді.

