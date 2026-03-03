Названа причина смерти красавчика из "Все женщины — ведьмы" (фото)

Американский актер и кинопродюсер Эрик Дейн внезапно умер 19 февраля 2026 года. Ему было 53 года.

Согласно свидетельству о смерти, полученному изданием People, актер, который снимался в сериалах "Анатомия Грей" и "Эйфория", умер от дыхательной недостаточности.

Причина смерти Эрика Дейна

Основной причиной смерти был указан боковой амиотрофический склероз (БАС).

Дыхательная недостаточность — это распространенное осложнение БАС, прогрессирующего нейродегенеративного заболевания, которое поражает нервные клетки головного и спинного мозга, постепенно влияя на контроль мышц и дыхания.

Дейн получил широкое признание за роль доктора Марка Слоуна в сериале "Анатомия Грей" и недавно за роль Кела Джейкобса в сериале HBO "Эйфория".

Эрик Дэйн Фото: Instagram

Кто такой Эрик Дэйн

Актер больше всего прославился ролями Джейсона Дина в телесериале "Все женщины — ведьмы" (2003-2004), доктора Марка Слоуна в сериале "Анатомия Грей" (2006-2021) и Кэла Джейкобсона в сериале "Эйфория" (2019-2022).

Кроме сериалов, Эрик Дейн также снялся в ряде фильмов:

"Люди Икс: последняя битва" (2006);

"Марли и я" (2008);

"День святого Валентина" (2010);

"Американская резня" (2022);

"Плохие парни: все или ничего" (2024) и др.

Эрик Дэйн Фото: Shutterstock

