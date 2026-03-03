Названо причину смерті красунчика з "Усі жінки — відьми" (фото)

Американський актор та кінопродюсер Ерік Дейн раптово помер 19 лютого 2026 року. Йому було 53 роки.

Згідно зі свідоцтвом про смерть, отриманим виданням People, актор, який знімався в серіалах "Анатомія Грей" та "Ейфорія", помер від дихальної недостатності.

Причина смерті Еріка Дейна

Основною причиною смерті був вказаний бічний аміотрофічний склероз (БАС).

Дихальна недостатність — це поширене ускладнення БАС, прогресуючого нейродегенеративного захворювання, яке вражає нервові клітини головного та спинного мозку, поступово впливаючи на контроль м’язів та дихання.

Дейн отримав широке визнання за роль доктора Марка Слоуна в серіалі "Анатомія Грей" та нещодавно за роль Кела Джейкобса в серіалі HBO "Ейфорія".

Ерік Дейн Фото: Instagram

Хто такий Ерік Дейн

Актор найбільше прославився ролями Джейсона Діна у телесеріалі "Усі жінки — відьми" (2003-2004), доктора Марка Слоуна у серіалі "Анатомія Ґрей" (2006-2021) та Кела Джейкобсона в серіалі "Ейфорія" (2019-2022).

Окрім серіалів, Ерік Дейн також знявся у низці фільмів:

"Люди Ікс: остання битва" (2006);

"Марлі та я" (2008);

"День святого Валентина" (2010);

"Американська різанина" (2022);

"Погані хлопці: все або нічого" (2024) та ін.

Ерік Дейн Фото: Shutterstock

