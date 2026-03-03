Названо причину смерті красунчика з "Усі жінки — відьми" (фото)
Американський актор та кінопродюсер Ерік Дейн раптово помер 19 лютого 2026 року. Йому було 53 роки.
Згідно зі свідоцтвом про смерть, отриманим виданням People, актор, який знімався в серіалах "Анатомія Грей" та "Ейфорія", помер від дихальної недостатності.
Причина смерті Еріка Дейна
Основною причиною смерті був вказаний бічний аміотрофічний склероз (БАС).
Дихальна недостатність — це поширене ускладнення БАС, прогресуючого нейродегенеративного захворювання, яке вражає нервові клітини головного та спинного мозку, поступово впливаючи на контроль м’язів та дихання.
Дейн отримав широке визнання за роль доктора Марка Слоуна в серіалі "Анатомія Грей" та нещодавно за роль Кела Джейкобса в серіалі HBO "Ейфорія".
Хто такий Ерік Дейн
Актор найбільше прославився ролями Джейсона Діна у телесеріалі "Усі жінки — відьми" (2003-2004), доктора Марка Слоуна у серіалі "Анатомія Ґрей" (2006-2021) та Кела Джейкобсона в серіалі "Ейфорія" (2019-2022).
Окрім серіалів, Ерік Дейн також знявся у низці фільмів:
- "Люди Ікс: остання битва" (2006);
- "Марлі та я" (2008);
- "День святого Валентина" (2010);
- "Американська різанина" (2022);
- "Погані хлопці: все або нічого" (2024) та ін.
