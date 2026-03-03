Маша Ефросинина показала свою фигуру и рассказала о рационе питания (фото)
Украинская телеведущая Маша Ефросинина снова привлекла внимание аудитории. На этот раз не громким заявлением, а честным разговором о питании и балансе.
В своих Instagram-историях звезда показала фото с отдыха: она позирует перед зеркалом в зеленом купальнике и солнцезащитных очках.
Поводом для публикации фото стал вопрос от подписчиков: есть ли в ее рационе мясо? Ответ оказался максимально простым — да, в меню Ефросининой есть все. В то же время она подчеркнула, что сознательно исключила продукты, которые не приносят пользы организму.
Среди того, от чего телеведущая отказалась:
- сахар;
- белая мука и изделия из нее;
- соусы вроде кетчупа и майонеза;
- сосиски и колбасы;
- сладкие газированные напитки.
Звезда неоднократно подчеркивала, что не сторонница жестких ограничений или модных диет. Ее принцип — умеренность, дисциплина и регулярная физическая активность. По словам Ефросининой, именно системность, а не крайности, помогает поддерживать хорошее самочувствие и внешний вид.
