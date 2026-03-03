Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Стиль жизни

Маша Ефросинина показала свою фигуру и рассказала о рационе питания (фото)

Маша Ефросинина фигура Маша Ефросинина фигура
Ведущая Маша Ефросинина | Фото: Instagram

Украинская телеведущая Маша Ефросинина снова привлекла внимание аудитории. На этот раз не громким заявлением, а честным разговором о питании и балансе.

В своих Instagram-историях звезда показала фото с отдыха: она позирует перед зеркалом в зеленом купальнике и солнцезащитных очках.

Поводом для публикации фото стал вопрос от подписчиков: есть ли в ее рационе мясо? Ответ оказался максимально простым — да, в меню Ефросининой есть все. В то же время она подчеркнула, что сознательно исключила продукты, которые не приносят пользы организму.

фигура ефросининой
Сториз Маши Ефросининой
Фото: Instagram

Среди того, от чего телеведущая отказалась:

  • сахар;
  • белая мука и изделия из нее;
  • соусы вроде кетчупа и майонеза;
  • сосиски и колбасы;
  • сладкие газированные напитки.

Звезда неоднократно подчеркивала, что не сторонница жестких ограничений или модных диет. Ее принцип — умеренность, дисциплина и регулярная физическая активность. По словам Ефросининой, именно системность, а не крайности, помогает поддерживать хорошее самочувствие и внешний вид.

Відео дня

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, Ефросинину заподозрили в использовании фотошопа. Пользователи сети же обратили внимание на дверь, которая "поплыла". Судя по всему, телеведущая фотошопила именно этот кадр.