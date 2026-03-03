Маша Єфросиніна показала свою фігуру і розповіла про раціон харчування (фото)

Українська телеведуча Маша Єфросиніна знову привернула увагу аудиторії. Цього разу не гучною заявою, а чесною розмовою про харчування та баланс.

У своїх Instagram-історіях зірка показала фото з відпочинку: вона позує перед дзеркалом у зеленому купальнику та сонцезахисних окулярах.

Приводом для публікації фото стало запитання від підписників: чи є у її раціоні м’ясо? Відповідь виявилася максимально простою — так, у меню Єфросиніної є все. Водночас вона наголосила, що свідомо виключила продукти, які не приносять користі організму.

Сториз Маші Єфросиніної Фото: Instagram

Серед того, від чого телеведуча відмовилася:

цукор;

біле борошно та вироби з нього;

соуси на кшталт кетчупу й майонезу;

сосиски та ковбаси;

солодкі газовані напої.

Зірка неодноразово підкреслювала, що не прихильниця жорстких обмежень чи модних дієт. Її принцип — помірність, дисципліна та регулярна фізична активність. За словами Єфросиніної, саме системність, а не крайнощі, допомагає підтримувати гарне самопочуття і зовнішній вигляд.

