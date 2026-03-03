"Русская Бритни Спирс": звезду 90-х Андрея Губина без паспорта теперь не узнать (фото)

Главный "мальчик-бродяга" постсоветской эстрады впервые за долгое время дал большое интервью. В разговоре с Ксенией Собчак артист расставил точки над "і" относительно слухов о его сумасшествии.

51-летний Андрей Губин исчез с радаров еще в начале нулевых, оставив фанатов в полном замешательстве. Теперь артист ведет затворническую жизнь, борясь с редким недугом. По словам певца, болезнь не дает ему нормально жить: каждое движение, разговор по телефону и даже улыбка причиняют физическую боль. Больше он рассказал в интервью "Осторожно, Собчак".

Загадочная болезнь

Губин признался, что обошел десятки врачей не только дома, но и за рубежом. Был опыт и в психоневрологических отделениях, где лечился рядом с тяжелыми пациентами. Несмотря на отличные анализы, тело певца продолжает "сдавать".

"Мне по утрам с кровати встать больно. Но я не сдаюсь, я хочу выздороветь, хочу детей. Моя цель — чтобы разум победил эту болезнь", — делится артист.

Відео дня

В разговоре Андрей признался, что деньги его не интересуют, а выходить к публике в нынешней форме он считает "позором". Он убежден: работать надо в полную силу, а "светить лицом" ради хайпа он не собирается.

Травмы прошлого

Певец до сих пор не может оправиться от смерти родителей. Он признался, что ни разу не был на могиле матери, потому что его мозг воспринимает трагедию как "плохой кукольный театр" или кино.

Андрей Губин на пике популярности Фото: Instagram

При этом он настаивает на своей адекватности: спокойно ездит в метро, занимается спортом на велосипеде и любит наблюдать за жизнью города.

"Русская Бритни Спирс"

Зрители разделились на два лагеря. Одни сравнивают Губина с Бритни Спирс, жалея артиста, который сгорел на пике славы. Другие же жестко критикуют Ксению Собчак, обвиняя ее в эксплуатации больного человека ради просмотров. По мнению скептиков, такие разговоры должны проводить врачи, а не журналисты.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Молдавский певец Дан Балан изменился до неузнаваемости и ошеломил кардинально новым образом.

73-летний американский актер Мики Рурк выглядел неузнаваемым.

Кроме того, Джим Керри ошеломил поклонников редким появлением на публике во время церемонии включения в Зал славы рок-н-ролла 2025 года.