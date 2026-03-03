"Російська Брітні Спірс": зірку 90-х Андрія Губіна без паспорта тепер не впізнати (фото)

Головний "хлопчик-бродяга" пострадянської естради вперше за довгий час дав велике інтерв'ю. У розмові із Ксенією Собчак артист розставив крапки над "і" щодо чуток про його божевілля.

51-річний Андрій Губін зник з радарів ще на початку нульових, залишивши фанатів у повному розгубленні. Тепер артист веде затворницьке життя, борючись із рідкісною недугою. За словами співака, хвороба не дає йому нормально жити: кожен рух, розмова по телефону і навіть усмішка завдають фізичного болю. Більше він розповів в інтерв'ю "Обережно, Собчак".

Загадкова хвороба

Губін зізнався, що обійшов десятки лікарів не лише вдома, а й за кордоном. Був досвід і в психоневрологічних відділеннях, де лікувався поруч із важкими пацієнтами. Попри чудові аналізи, тіло співака продовжує "здавати".

"Мені вранці з ліжка встати боляче. Але я не здаюся, я хочу одужати, хочу дітей. Моя мета — щоб розум переміг цю хворобу", — ділиться артист.

У розмові Андрій зізнався, що гроші його не цікавлять, а виходити до публіки у нинішній формі він вважає "ганьбою". Він переконаний: працювати треба на повну силу, а "світити обличчям" заради хайпу він не збирається.

Травми минулого

Співак досі не може оговтатися від смерті батьків. Він зізнався, що жодного разу не був на могилі матері, бо його мозок сприймає трагедію як "поганий кукольний театр" або кіно.

Андрій Губін на піку популярності Фото: Instagram

При цьому він наполягає на своїй адекватності: спокійно їздить у метро, займається спортом на велосипеді та любить спостерігати за життям міста.

"Російська Брітні Спірс"

Глядачі розділилися на два табори. Одні порівнюють Губіна з Брітні Спірс, жаліючи артиста, який згорів на піку слави. Інші ж жорстко критикують Ксенію Собчак, звинувачуючи її в експлуатації хворої людини заради переглядів. На думку скептиків, такі розмови мають проводити лікарі, а не журналісти.

