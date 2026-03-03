Сотни тысяч людей пострадали из-за отмены авиарейсов: что им советуют делать

Авиарейсы продолжают отменять, поскольку хаос в путешествиях, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке, продолжается уже четвертый день.

2 марта вечером был разрешен вылет ограниченных рейсов, в частности рейса Etihad из Абу-Даби в Лондон. Однако большинство авиакомпаний подтвердили, что ряд рейсов остаются отмененными, из-за чего уже пострадали сотни тысяч пассажиров. Об этом пишет The Sun.

Что происходит на Ближнем Востоке

По данным авиационной аналитической компании Cirium, из Великобритании на Ближний Восток было запланировано около 73 рейсов, что только сегодня коснулось почти 25 000 пассажиров. Было отменено более 50 рейсов, большинство из которых — в ОАЭ и Катар.

Компания Emirates, которая выполняет рейсы из Дубая, подтвердила, что "ограниченные рейсы" вылетели вчера.

Відео дня

Однако это касалось только пассажиров с предварительным бронированием и только тех, с кем связывается Emirates, а все остальные рейсы приостановлены до полуночи завтрашнего дня.

Etihad также вчера выполняла ограниченные рейсы по Азии и Европе, включая рейс в Лондон. А большинство запланированных рейсов в и из Абу-Даби приостановлены как минимум до 14:00 4 марта.

В своем заявлении компания подтвердила: "Пассажирам не следует ехать в аэропорт, если с ними не связалась непосредственно Etihad Airways и не посоветовала им это сделать".

Qatar Airways подтвердила, что выполнение рейсов "все еще приостановлено из-за закрытия воздушного пространства Катара".

Выполнение авиарейсов "все еще приостановлено" Фото: Freepik

Авиакомпания добавила: "Qatar Airways возобновит операции, как только Управление гражданской авиации Катара объявит о безопасном восстановлении воздушного пространства Катара".

А British Airways заявила, что "отменила ряд своих рейсов на Ближний Восток".

Что делать пассажирам

Большинство авиакомпаний позволяют пассажирам требовать полного возмещения или перенести свои рейсы на более позднюю дату без какой-либо дополнительной платы.

Между тем главное управление гражданской авиации ОАЭ подтвердило, что государство покроет все расходы на проживание и прием пассажиров, которые застряли из-за ситуации.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украинской певице MamaRika, которая застряла с сыном в Дубае на фоне обстрелов со стороны Ирана, пришлось вызывать скорую.

Певица Санта Димопулос рассказала о ситуации в ОАЭ.

Кроме того, миллиардеры платят сотни тысяч долларов, чтобы покинуть Дубай.