Сотні тисяч людей постраждали через скасування авіарейсів: що їм радять робити

Авіарейси продовжують скасовувати, оскільки хаос у подорожах, спричинений конфліктом на Близькому Сході, триває вже четвертий день.

2 березня ввечері було дозволено виліт обмежених рейсів, зокрема рейсу Etihad з Абу-Дабі до Лондона. Однак більшість авіакомпаній підтвердили, що низка рейсів залишаються скасованими, через що вже постраждали сотні тисяч пасажирів. Про це пише The Sun.

Що відбувається на Близькому Сході

За даними авіаційної аналітичної компанії Cirium, з Великої Британії на Близький Схід було заплановано близько 73 рейсів, що лише сьогодні торкнулося майже 25 000 пасажирів. Було скасовано понад 50 рейсів, більшість з яких — до ОАЕ та Катару.

Компанія Emirates, яка виконує рейси з Дубая, підтвердила, що "обмежені рейси" вилетіли вчора.

Однак це стосувалося лише пасажирів з попередніми бронюваннями та лише тих, з ким зв’язується Emirates, а всі інші рейси призупинено до півночі завтрашнього дня.

Etihad також вчора виконувала обмежені рейси по Азії та Європі, включаючи рейс до Лондона. А більшість запланованих рейсів до та з Абу-Дабі призупинені щонайменше до 14:00 4 березня.

У своїй заяві компанія підтвердила: "Пасажирам не слід їхати до аеропорту, якщо з ними не зв’язалася безпосередньо Etihad Airways та не порадила їм це зробити".

Qatar Airways підтвердила, що виконання рейсів "все ще призупинено через закриття повітряного простору Катару".

Виконання авіарейсів "все ще призупинено"

Авіакомпанія додала: "Qatar Airways відновить операції, як тільки Управління цивільної авіації Катару оголосить про безпечне відновлення повітряного простору Катару".

А British Airways заявила, що "скасувала низку своїх рейсів на Близький Схід".

Що робити пасажирам

Більшість авіакомпаній дозволяють пасажирам вимагати повного відшкодування або перенести свої рейси на пізнішу дату без будь-якої додаткової плати.

Тим часом головне управління цивільної авіації ОАЕ підтвердило, що держава покриє всі витрати на проживання та прийом пасажирів, які застрягли через ситуацію.

