Эти распространенные ошибки на кухне могут стоить вам здоровья — проверьте себя

Есть несколько распространенных кухонных привычек, которые могут иметь ужасные последствия. Вы, вероятно, делаете это каждый день, но не задумывались об опасности этих действий.

1. Не вытирать доску, руки или нож перед приготовлением пищи

Шеф-повар и преподаватель кулинарии из Лос-Анджелеса Мэри Моран рассказала, что получила свою худшую кухонную травму, когда резала яблоки мокрыми руками и на мокрой доске.

"Я двигалась быстро и не вытирала доску, руки и нож. Вода привела к тому, что мой нож поскользнулся, и я порезала кончик пальца, от чего остался заметный шрам", — вспомнила она.

Чтобы предотвратить подобную травму на кухне, держите под рукой чистое сухое полотенце или бумажные полотенца, чтобы вытереть руки, ножи, доски и продукты, прежде чем приступить к подготовке ингредиентов.

2. Оставление кухонного оборудования без присмотра

Безусловно, основной причиной пожаров в домашних условиях является приготовление пищи без присмотра, сказала Сьюзен Маккелви, менеджер по связям с общественностью Национальной ассоциации пожарной охраны.

"Вот почему так важно не выходить из кухни во время приготовления пищи, особенно когда готовите или жарите еду на плите", — сказала она.

Если вы готовите, тушите или запекаете блюдо, организация советует регулярно проверять его состояние и оставаться дома, пока оно не будет готово.

Установка кухонного таймера важна, чтобы вы не отвлекались и не забывали, что ваши приборы включены и используются. И помните, что также нужно немедленно выключать эти приборы, когда вы закончите готовить.

"Более четверти людей, погибших в результате пожаров на кухне, спали, когда произошла смертельная травма", — рассказала Маккелви.

Установка кухонного таймера является важным Фото: Pexels

3. Использование тупого ножа

Это может показаться нелогичным, но резка тупым лезвием может быть намного опаснее, чем резка острым.

"Когда лезвие не острое, для резки нужно больше усилий, что увеличивает риск скольжения и потенциальных травм, требующих наложения швов", — пояснила Мэри Дональдсон, преподаватель программы безопасности пищевых продуктов в Мичиганском государственном университете.

4. Оставление легковоспламеняющихся предметов вблизи плиты

Еще одна распространенная, но рискованная кухонная ошибка: оставление таких вещей, как кухонные полотенца, перчатки для духовки, бумажные полотенца и пищевая упаковка слишком близко к конфоркам, где они могут легко воспламениться.

Легковоспламеняющиеся материалы, оставшиеся возле горячего кухонного оборудования или лежащие слишком близко к нему, являются главным фактором пожаров в домашних условиях.

Также избегайте ношения одежды со свободными рукавами и завязывайте длинные волосы во время приготовления пищи.

Завязывайте длинные волосы во время приготовления пищи Фото: Pexels

5. Класть нож там, где его легко столкнуть со столешницы

Место, где вы кладете нож, когда им не пользуетесь, может представлять опасность "не только для вас, но и для других членов вашей семьи". Большинство людей кладут нож с левой или правой стороны разделочной доски — или даже кладут его на край столешницы — где рука или предплечье могут случайно его сбить.

А в худшем случае он может пробить вашу одежду или обувь. Или, что еще хуже, вашу ногу.

6. Замачивание острых кухонных инструментов в раковине

Что-либо с лезвием, требующее очистки, следует мыть вручную как можно скорее, а не просто бросать в мыльную раковину, чтобы потом разобраться с этим.

Погружение в раковину, где острые предметы могут быть спрятаны среди посуды и пены, может привести к тому, что вы попадете в отделение неотложной помощи с неприятной травмой руки. Не говоря уже о том, что замачивание ножей может со временем повредить их.

