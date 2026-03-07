Ці поширені помилки на кухні можуть коштувати вам здоровʼя — перевірте себе

Є кілька поширених кухонних звичок, які можуть мати жахливі наслідки. Ви, ймовірно, робити це щодня, але не задумувалися про небезпеку цих дій.

Про це пише Huff Post.

1. Не витирати дошку, руки чи ніж перед приготуванням їжі

Шеф-кухарка та викладачка кулінарії з Лос-Анджелеса Мері Моран розповіла, що отримала свою найгіршу кухонну травму, коли різала яблука мокрими руками та на мокрій дошці.

"Я рухалася швидко і не витирала дошку, руки та ніж. Вода призвела до того, що мій ніж послизнувся, і я порізала кінчик пальця, від чого залишився помітний шрам", — пригадала вона.

Щоб запобігти подібній травмі на кухні, тримайте під рукою чистий сухий рушник або паперові рушники, щоб витерти руки, ножі, дошки та продукти, перш ніж розпочати підготовку інгредієнтів.

2. Залишення кухонного обладнання без нагляду

Безумовно, основною причиною пожеж у домашніх умовах є приготування їжі без нагляду, сказала Сьюзен Маккелві, менеджерка зі зв’язків з громадськістю Національної асоціації пожежної охорони.

Відео дня

"Ось чому так важливо не виходити з кухні під час приготування їжі, особливо коли готуєте або смажите їжу на плиті", — сказала вона.

Якщо ви готуєте, тушкуєте або запікаєте страву, організація радить регулярно перевіряти її стан і залишатися вдома, доки вона не буде готова.

Встановлення кухонного таймера є важливим, щоб ви не відволікалися і не забували, що ваші прилади увімкнені та використовуються. І пам’ятайте, що також потрібно негайно вимикати ці прилади, коли ви закінчите готувати.

"Більше чверті людей, які загинули внаслідок пожеж на кухні, спали, коли сталася смертельна травма", — розповіла Маккелві.

Встановлення кухонного таймера є важливим Фото: Pexels

3. Використання тупого ножа

Це може здатися нелогічним, але різання тупим лезом може бути набагато небезпечнішим, ніж різання гострим.

"Коли лезо не гостре, для різання потрібно більше зусиль, що збільшує ризик ковзання та потенційних травм, що потребують накладання швів", — пояснила Мері Дональдсон, викладачка програми безпеки харчових продуктів у Мічиганському державному університеті.

4. Залишення легкозаймистих предметів поблизу плити

Ще одна поширена, але ризикована кухонна помилка: залишення таких речей, як кухонні рушники, рукавиці для духовки, паперові рушники та харчова упаковка занадто близько до конфорок, де вони можуть легко спалахнути.

Легкозаймисті матеріали, що залишилися біля гарячого кухонного обладнання або лежать занадто близько до нього, є головним фактором пожеж у домашніх умовах.

Також уникайте носіння одягу з вільними рукавами та зав'язуйте довге волосся під час приготування їжі.

Зав'язуйте довге волосся під час приготування їжі Фото: Pexels

5. Класти ніж там, де його легко зіштовхнути зі стільниці

Місце, де ви кладете ніж, коли ним не користуєтеся, може становити небезпеку "не лише для вас, а й для інших членів вашої родини". Більшість людей кладуть ніж з лівого або правого боку обробної дошки — або навіть кладуть його на край стільниці — де рука чи передпліччя можуть випадково його збити.

А в найгіршому випадку він може пробити ваш одяг чи взуття. Або, що ще гірше, вашу ногу.

6. Замочування гострих кухонних інструментів у раковині

Будь-що з лезом, що потребує очищення, слід мити вручну якомога швидше, а не просто кидати в мильну раковину, щоб потім розібратися з цим.

Занурення в раковину, де гострі предмети можуть бути заховані серед посуду та піни, може призвести до того, що ви потрапите до відділення невідкладної допомоги з неприємною травмою руки. Не кажучи вже про те, що замочування ножів може з часом пошкодити їх.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Мікрохвильова піч давно стала зіркою кухні — вірним помічником для розігріву вчорашньої їжі чи швидкої вівсянки. Але навіть у цього приладу є свої межі.

Простий спосіб позбутися забруднень мікрохвильовки за хвилини.

Крім того, експерти назвали сім кімнатних рослин, які не лише прикрашають інтер’єр, а й природно зменшують вологість у приміщенні.