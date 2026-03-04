Звезда "Лиги смеха" стал отцом в третий раз: первые фото ребенка

Украинский актер и звезда "Лиги смеха" Владимир Черняк в третий раз стал отцом. У него с женой 3 марта родилась дочь.

Новостью о пополнении в семье юморист поделился в Instagram. Владимир показался в роддоме, где поддерживал возлюбленную.

У Владимира Черняка родился третий ребенок

Комик успел уже показать первые фото с новорожденной. На снимке малыш лежал у звездного папы на груди. Лицо девочки Владимир пока скрывает от публики. Также в секрете — имя ребенка.

"3.03.2026. Мой мир и моя Вселенная", — лаконично написал Владимир Черняк.

Владимир Черняк с дочерью Фото: Instagram

Владимир Черняк с женой Фото: Instagram

В комментариях актера активно поздравляют подписчики и коллеги:

"Поздравления самые искренние! Будьте нам все здоровы!" — написал юморист Тарас Стадницкий.

"Искренние поздравления. Пусть растет здоровенькая".

"Ура. Поздравляю. Пусть растет вам на радость, пусть будет вам здоровая, счастливая".

"Поздравляю вас! Вот это ювелир!".

Для звезды "Лиги смеха" и его жены этот ребенок стал третьим. Они уже воспитывают сына и дочь.

