Звезда "Лиги смеха" стал отцом в третий раз: первые фото ребенка

Владимир Черняк стал отцом в третий раз
Владимир Черняк | Фото: Instagram

Украинский актер и звезда "Лиги смеха" Владимир Черняк в третий раз стал отцом. У него с женой 3 марта родилась дочь.

Новостью о пополнении в семье юморист поделился в Instagram. Владимир показался в роддоме, где поддерживал возлюбленную.

У Владимира Черняка родился третий ребенок

Комик успел уже показать первые фото с новорожденной. На снимке малыш лежал у звездного папы на груди. Лицо девочки Владимир пока скрывает от публики. Также в секрете — имя ребенка.

"3.03.2026. Мой мир и моя Вселенная", — лаконично написал Владимир Черняк.

Владимир Черняк дочь
Владимир Черняк с дочерью
Фото: Instagram
Владимир Черняк жена
Владимир Черняк с женой
Фото: Instagram

В комментариях актера активно поздравляют подписчики и коллеги:

  • "Поздравления самые искренние! Будьте нам все здоровы!" — написал юморист Тарас Стадницкий.
  • "Искренние поздравления. Пусть растет здоровенькая".
  • "Ура. Поздравляю. Пусть растет вам на радость, пусть будет вам здоровая, счастливая".
  • "Поздравляю вас! Вот это ювелир!".
Для звезды "Лиги смеха" и его жены этот ребенок стал третьим. Они уже воспитывают сына и дочь.

