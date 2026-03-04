Зірка "Ліги сміху" став батьком утретє: перші фото дитини
Український актор та зірка "Ліги сміху" Володимир Черняк утретє став батьком. У нього з дружиною 3 березня народилася донечка.
Новиною про поповнення в родині гуморист поділився в Instagram. Володимир показався в пологовому, де підтримував кохану.
У Володимира Черняка народилася третя дитина
Комік встиг уже показати перші фото з новонародженою. На знімку малюк лежав у зіркового тата на грудях. Обличчя дівчинки Володимир поки що приховує від публіки. Також у секреті — імʼя дитини.
"3.03.2026. Мій світ та мій Всесвіт", — лаконічно написав Володимир Черняк.
У коментарях актора активно вітають підписники та колеги:
- "Вітання найщиріші! Будьте нам всі здорові!" — написав гуморист Тарас Стадницький.
- "Щирі вітання. Нехай росте здоровенька".
- "Ура. Вітаю. Хай росте вам на радість, хай буде вам здорова, щаслива".
- "Вітаю Вас! Ото вже ювелір!".
Для зірки "Ліги сміху" та його дружини ця дитина стала третьою. Вони вже виховують сина та доньку.
