Зірка "Ліги сміху" став батьком утретє: перші фото дитини

Український актор та зірка "Ліги сміху" Володимир Черняк утретє став батьком. У нього з дружиною 3 березня народилася донечка.

Новиною про поповнення в родині гуморист поділився в Instagram. Володимир показався в пологовому, де підтримував кохану.

У Володимира Черняка народилася третя дитина

Комік встиг уже показати перші фото з новонародженою. На знімку малюк лежав у зіркового тата на грудях. Обличчя дівчинки Володимир поки що приховує від публіки. Також у секреті — імʼя дитини.

"3.03.2026. Мій світ та мій Всесвіт", — лаконічно написав Володимир Черняк.

Володимир Черняк з донькою Фото: Instagram

Володимир Черняк з дружиною Фото: Instagram

У коментарях актора активно вітають підписники та колеги:

"Вітання найщиріші! Будьте нам всі здорові!" — написав гуморист Тарас Стадницький.

"Щирі вітання. Нехай росте здоровенька".

"Ура. Вітаю. Хай росте вам на радість, хай буде вам здорова, щаслива".

"Вітаю Вас! Ото вже ювелір!".

Для зірки "Ліги сміху" та його дружини ця дитина стала третьою. Вони вже виховують сина та доньку.

