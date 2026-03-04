Дзидзьо заинтриговал заявлением о личной жизни: "Следите за мной"
Украинский певец и актер Дзидзьо раскрыл неожиданные детали из личной жизни. Музыкант признался, что в его доме стало больше любви.
Михаил Хома дал интервью телеканалу ТЕТ. По словам певца, он завел две кошечки и одного котика, за которыми кто-то ухаживает, пока он работает.
"Она ко мне пришла из леса. Пила только дождевую воду. Я ее еле научил пить воду. Покупал ей еду. Она ела только не из магазина, все такое, что себе находила. Она такая рыженькая. Все время со мной, за мной. Грустит, если я где-то уезжаю. Следит за домом", — отметил шоумен.
Впрочем, на вопрос, кто ухаживает за пушистиками, он прямо не ответил.
"Вопрос очень красивый, он требует хорошего ответа. Правда? Я приготовлюсь и отвечу. Следите за мной. Сюрприз должен быть всегда", — сказал артист.
Возможно, у Дзидзьо появилась любимая женщина.
Хома женился в 2013 году на Ярославе Притуле. В целом пара находилась в отношениях 20 лет. В 2021 они объявили о разрыве.
После развода с Дзидзьо SLAVIA взяла паузу в карьере. А в начале апреля 2025 года громко вернулась с новым клипом, в котором намекнула на то, что впервые беременна, что впоследствии подтвердилось.
Избранником певицы стал бизнесмен Андрей Павлюк, с которым они познакомились в киношколе. Пара уже стала родителями.
