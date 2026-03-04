Дзідзьо заінтригував заявою про особисте життя: "Стежте за мною"

Український співак та актор Дзідзьо розкрив неочікувані деталі з особистого життя. Музикант зізнався, що в його домі стало більше любові.

Михайло Хома дав інтерв'ю телеканалу ТЕТ. За словами співака, він завів дві кішечки і одного котика, за якими хтось доглядає, поки він працює.

Дзідзьо про особисте життя

"Вона до мене прийшла з лісу. Пила тільки дощову воду. Я її ледве навчив пити воду. Купував їй їсти. Вона їла тільки не з магазину, все таке, що собі знаходила. Вона така руденька. Цілий час зі мною, за мною. Сумує, якщо я десь їду. Пильнує хату", — зазначив шоумен.

Втім, на запитання, хто доглядає за пухнастиками, він прямо не відповів.

"Питання дуже красиве, воно вимагає гарної відповіді. Правда? Я приготуюсь і відповім. Стежте за мною. Сюрприз має бути завжди", — сказав артист.

Можливо, у Дзідзьо зʼявилася кохана жінка.

Особисте життя Дзідзьо

Хома одружився у 2013 році з Ярославою Притулою. Загалом пара перебувала у стосунках 20 років. У 2021 вони оголосили про розрив.

Після розлучення з Дзідзьо SLAVIA взяла паузу в кар'єрі. А на початку квітня 2025 гучно повернулась з новим кліпом, у якому натякнула на те, що вперше вагітна, що згодом підтвердилося.

Обранцем співачки став бізнесмен Андрій Павлюк, з яким вони познайомилися в кіношколі. Пара вже стала батьками.

