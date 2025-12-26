Дзідзьо начебто став батьком двійні: звідки взялись чутки (фото)

У мережі з'явилися чутки про народження двійні у Дзідзьо, однак співачка Ольга Цибульська заявила, що нічого про це не знає і закликала звертатися з подібними питаннями безпосередньо до Михайла Хоми.

У соціальних мережах активно обговорюються припущення про те, що український співак Дзідзьо (Михайло Хома) нещодавно став батьком двох дітей. Сам артист уникає розмов про приватне життя на публіці, тому шанувальники шукають підтвердження в його оточення.

На прохання прокоментувати ситуацію Ольга Цибульська, кума виконавця, розповіла проєкту "Наодинці з Гламуром", що не має жодних відомостей про поповнення в родині колеги.

Цибульська про Дзідзьо

"Нічого не знаю, треба в Михайла запитувати. Знає один Бог і Дзідзьо. Більше ніхто. У мене є звичка не лізти в особисте життя чоловіків, яких я люблю", — пояснила Цибульська свою позицію.

Варто зазначити, що версію про зміни в приватному житті Дзідзьо озвучував телеведучий Тімур Мірошниченко в одному з ефірів програми ЖВЛ. За його словами, існують відомості про те, що серце артиста вже зайняте, а сам він виховує дітей.

"Про його особисте життя досі нічого невідомо, лише ходять чутки, що він уже кілька років одружений і має дітей. Знову ж таки, за деякими чутками, у нього народилася двійня", — заявляв Мірошниченко.

Реакція колишньої дружини

Водночас ексдружина Дзідзьо, виконавиця SLAVIA (Ярослава Притула), надавала протилежну інформацію про особисте життя колишнього партнера. За її словами, артист досі залишається самотнім.

"Зараз, наскільки я розумію, у нього немає жінки. Ми спілкуємося і він мені розповідав, що до нього прибилася кішка. Казав, яка вона красива, фотку зробив. А я запитую, чи є у нього господинька в хаті. Він каже: "Ну розберуся, розберуся". Я так розумію, що немає", — ділилася співачка.

Українська співачка SLAVIA вперше стала мамою. Артистка народила від свого чоловіка — бізнесмена Андрія Павлюка. Радісна подія сталась ще у неділю, 8 червня, однак інформація з’явилась тільки зараз.

Помер співзасновник гурту DZIDZIO Лесик Турко. Протягом останнього року артист боровся з тяжкими ускладненнями після клінічної смерті, яка, за словами його близьких, настала внаслідок отруєння.

Крім того, Оля Цибульська прийняла рішення більше не співати з Михайлом Хомою.