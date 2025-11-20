Дзідзьо — 42. Куди зник найепатажніший співак України (фото, відео)
Дзідзьо — один із найепатажніших українських артистів: його образ поєднує гумор, комедію і щирість, що викликає посмішку, але водночас приваблює справжністю. Його пісні часто мають легкий, жартівливий характер. Сьогодні, 20 листопада, Михайлу Хомі виповнюється 42 роки.
Образ Дзідзьо дуже характерний: накладна борода, капелюх з пером — це частина його сценічного амплуа. А саме прізвисько пов’язане з його дідом: "дзідзьо" на бойківському діалекті — це "дідусь". Фокус розповідає, що відомо про іменинника, який увійшов у музичну історію України.
Хто такий Дзідзьо (Михайло Хома)
Михайло Степанович Хома, відомий під сценічним ім’ям Дзідзьо (DZIDZIO), — український співак, автор пісень, актор, продюсер. Він народився 20 листопада 1983 року в селі Бортники (Львівська область).
Освіта: музичне училище та Київський національний університет культури і мистецтв.
У 2009 році заснував гурт DZIDZIO. У складі — сам Михайло (Дзідзьо), Орест "Лямур" Галицький, Агрус, Румбамбар.
У 2020 році Михайло отримав звання Заслуженого артиста України.
Найвідоміші пісні Дзідзьо
Жанр DZIDZIO часто називають "комедійний антигламурний поп". Він використовує діалект, суржик у текстах, що додає характеру й автентичності.
Деякі з найвідоміших пісень:
- "Павук";
- "Я і Сара";
- "Вихідний";
- "Каділак";
- "108".
Гурт випустив кілька альбомів: "ХА-ХА-ХА", "DZIDZIO Хіти", "DZIDZIO Super-Puper".
Фільми та інше
- "DZIDZIO Контрабас" (2017) — комедійний повнометражний фільм, де Михайло Хома та його партнери грають самих себе.
- "DZIDZIO Перший Раз" — продовження кіноісторії гурту.
- "Де гроші" — Хома зіграв у головній ролі разом з легендарною Адою Роговцевою.
- Він також знявся у картинах "Зірки за обміном", "Свінгери 2", "Відморожений" та "Дон Жуан із Жашкова", а також взяв участь в озвучуванні мультфільму "Мавка. Лісова пісня".
- Крім того, Дзідзьо має власну продюсерську студію DZIDZIOFILM, яка займається кліпами та кінопроєктами.
- Також він був суддею "Голос. Діти", брав участь у "Танцях із зірками" та інших проєктах.
Особисте життя
Михайло Хома одружився у 2013 році з Ярославою Притулою. Загалом пара перебувала у стосунках 20 років. У 2021 вони оголосили про розрив.
Після розлучення з Дзідзьо SLAVIA взяла паузу в кар'єрі. А вже на початку квітня 2025 Ярослава гучно повернулась з новим кліпом, у якому натякнула на те, що вперше вагітна, що згодом підтвердилося.
Обранцем зірки став бізнесмен Андрій Павлюк, з яким вони познайомилися в кіношколі. Пара вже стала батьками.
Куди зник Дзідзьо
Наразі співак продовжує зніматися в кіно, зокрема, має зʼявитися в новорічній стрічці "Потяг до Різдва". Також Михайло планує виступити наприкінці місяця в Празі.
У жовтні Хома заспівав у дуеті з Олександром Пономарьовим — "Ой як важко…".
Також іменинник гастролює українськими містами.
"Хочу подякувати Харкову і Чернігову! Ніякі тривоги не завадили нам закінчити концерт! Люблю Вас і до нових зустрічей", — написав Дзідзьо 29 вересня.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Співачка Ярослава Хома, більш відома під псевдонімом Slavia, розповіла про особисте життя колишнього чоловіка.
- Дзідзьо відреагував на вагітність своєї колишньої дружини Ярослави, публічно привітавши її.
Крім того, Оля Цибульська прийняла рішення більше не співати з Михайлом Хомою.