Дзідзьо — 42. Куди зник найепатажніший співак України (фото, відео)

Дзідзьо — один із найепатажніших українських артистів: його образ поєднує гумор, комедію і щирість, що викликає посмішку, але водночас приваблює справжністю. Його пісні часто мають легкий, жартівливий характер. Сьогодні, 20 листопада, Михайлу Хомі виповнюється 42 роки.

Образ Дзідзьо дуже характерний: накладна борода, капелюх з пером — це частина його сценічного амплуа. А саме прізвисько пов’язане з його дідом: "дзідзьо" на бойківському діалекті — це "дідусь". Фокус розповідає, що відомо про іменинника, який увійшов у музичну історію України.

Хто такий Дзідзьо (Михайло Хома)

Михайло Степанович Хома, відомий під сценічним ім’ям Дзідзьо (DZIDZIO), — український співак, автор пісень, актор, продюсер. Він народився 20 листопада 1983 року в селі Бортники (Львівська область).

Освіта: музичне училище та Київський національний університет культури і мистецтв.

У 2009 році заснував гурт DZIDZIO. У складі — сам Михайло (Дзідзьо), Орест "Лямур" Галицький, Агрус, Румбамбар.

У 2020 році Михайло отримав звання Заслуженого артиста України.

Михайло Хома став Заслуженим артистом України Фото: Instagram

Найвідоміші пісні Дзідзьо

Жанр DZIDZIO часто називають "комедійний антигламурний поп". Він використовує діалект, суржик у текстах, що додає характеру й автентичності.

Деякі з найвідоміших пісень:

"Павук";

"Я і Сара";

"Вихідний";

"Каділак";

"108".

Гурт випустив кілька альбомів: "ХА-ХА-ХА", "DZIDZIO Хіти", "DZIDZIO Super-Puper".

Михайлу Хомі 42 роки Фото: Instagram

Фільми та інше

"DZIDZIO Контрабас" (2017) — комедійний повнометражний фільм, де Михайло Хома та його партнери грають самих себе.

"DZIDZIO Перший Раз" — продовження кіноісторії гурту.

"Де гроші" — Хома зіграв у головній ролі разом з легендарною Адою Роговцевою.

Він також знявся у картинах "Зірки за обміном", "Свінгери 2", "Відморожений" та "Дон Жуан із Жашкова", а також взяв участь в озвучуванні мультфільму "Мавка. Лісова пісня".

Крім того, Дзідзьо має власну продюсерську студію DZIDZIOFILM, яка займається кліпами та кінопроєктами.

Також він був суддею "Голос. Діти", брав участь у "Танцях із зірками" та інших проєктах.

Михайло Хома з мамою Фото: Instagram

Особисте життя

Михайло Хома одружився у 2013 році з Ярославою Притулою. Загалом пара перебувала у стосунках 20 років. У 2021 вони оголосили про розрив.

Після розлучення з Дзідзьо SLAVIA взяла паузу в кар'єрі. А вже на початку квітня 2025 Ярослава гучно повернулась з новим кліпом, у якому натякнула на те, що вперше вагітна, що згодом підтвердилося.

Обранцем зірки став бізнесмен Андрій Павлюк, з яким вони познайомилися в кіношколі. Пара вже стала батьками.

Ярослава Притула та Дзідзьо Фото: Instagram

Куди зник Дзідзьо

Наразі співак продовжує зніматися в кіно, зокрема, має зʼявитися в новорічній стрічці "Потяг до Різдва". Також Михайло планує виступити наприкінці місяця в Празі.

У жовтні Хома заспівав у дуеті з Олександром Пономарьовим — "Ой як важко…".

Також іменинник гастролює українськими містами.

"Хочу подякувати Харкову і Чернігову! Ніякі тривоги не завадили нам закінчити концерт! Люблю Вас і до нових зустрічей", — написав Дзідзьо 29 вересня.

Дзідзьо заспівав у дуеті з Олександром Пономарьовим

