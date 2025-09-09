"Показує фото": колишня дружина Дзідзьо розказала про його особисте життя

Співачка Ярослава Хома, більш відома під псевдонімом Slavia, вперше відверто розповіла про особисте життя свого колишнього чоловіка — популярного виконавця Дзідзьо. Пара підтримує дружні стосунки після розлучення у 2021 році.

У мережі раніше з’явилась інформація про те, що у Дзідзьо начебто є двоє дітей. Slavia, яка вже вдруге вийшла заміж та нещодавно стала мамою, розвіяла ці чутки в ефірі програми "Ближче до зірок", що виходить на телеканалі "ТЕТ".

"Я навіть лайкнула цю публікацію. Була б щиро рада, якби це виявилося правдою", — зазначила артистка, адже пізніше з'ясувалося, що це неправдива інформація.

"Зараз, наскільки мені відомо, у нього немає постійної жінки. Ми регулярно спілкуємось, і він розповідає мені різні дрібниці — показує фото своєї кішки, ділиться новинами", — розповіла співачка в інтерв'ю.

Особисте життя Дзідзьо

За словами Slavia, вона напряму цікавилась особистим життям колишнього чоловіка.

"Я прямо питаю його: чи є у тебе господинька вдома? А він відповідає: "Ну розберуся, розберуся". З цього я розумію, що поки що немає нікого серйозного", — поділилася вона.

Подружжя офіційно розлучилося чотири роки тому після восьми років шлюбу. Зараз Ярослава вже створила нову сім'ю та стала матір'ю — у неї народився син Лев.

