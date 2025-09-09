"Показывает фото": бывшая жена Дзидзьо рассказала о его личной жизни

Певица Ярослава Хома, более известная под псевдонимом Slavia, впервые откровенно рассказала о личной жизни своего бывшего мужа — популярного исполнителя Дзидзьо. Пара поддерживает дружеские отношения после развода в 2021 году.

В сети ранее появилась информация о том, что у Дзидзьо якобы есть двое детей. Slavia, которая уже второй раз вышла замуж и недавно стала мамой, развеяла эти слухи в эфире программы "Ближе к звездам", выходящей на телеканале "ТЕТ".

"Я даже лайкнула эту публикацию. Была бы искренне рада, если бы это оказалось правдой", — отметила артистка, ведь позже выяснилось, что это ложная информация.

"Сейчас, насколько мне известно, у него нет постоянной женщины. Мы регулярно общаемся, и он рассказывает мне разные мелочи — показывает фото своей кошки, делится новостями", — рассказала певица в интервью.

Личная жизнь Дзидзьо

По словам Slavia, она напрямую интересовалась личной жизнью бывшего мужа.

"Я прямо спрашиваю его: есть ли у тебя хозяйка дома? А он отвечает: "Ну разберусь, разберусь". Из этого я понимаю, что пока что нет никого серьезного", — поделилась она.

По словам Slavia, она напрямую интересовалась личной жизнью бывшего мужа Фото: Instagram

Супруги официально развелись четыре года назад после восьми лет брака. Сейчас Ярослава уже создала новую семью и стала матерью — у нее родился сын Лев.

Интересно, что Slavia объявила о своей первой беременности необычным способом, показав клип на песню "Девка с перцем".