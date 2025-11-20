Дзидзьо — 42. Куда исчез самый эпатажный певец Украины (фото, видео)

Дзидзьо — один из самых эпатажных украинских артистов: его образ сочетает юмор, комедию и искренность, что вызывает улыбку, но одновременно привлекает подлинностью. Его песни часто имеют легкий, шутливый характер. Сегодня, 20 ноября, Михаилу Хоме исполняется 42 года.

Образ Дзидзьо очень характерен: накладная борода, шляпа с пером — это часть его сценического амплуа. А само прозвище связано с его дедом: "дзидзьо" на бойковском диалекте — это "дедушка". Фокус рассказывает, что известно об имениннике, который вошел в музыкальную историю Украины.

Кто такой Дзидзьо (Михаил Хома)

Михаил Степанович Хома, известный под сценическим именем Дзидзьо (DZIDZIO), — украинский певец, автор песен, актер, продюсер. Он родился 20 ноября 1983 года в селе Бортники (Львовская область).

Образование: музыкальное училище и Киевский национальный университет культуры и искусств.

В 2009 году основал группу DZIDZIO. В составе — сам Михаил (Дзидзьо), Орест "Лямур" Галицкий, Агрус, Румбамбар.

В 2020 году Михаил получил звание Заслуженного артиста Украины.

Михаил Хома стал Заслуженным артистом Украины Фото: Instagram

Самые известные песни Дзидзьо

Жанр DZIDZIO часто называют "комедийный антигламурный поп". Он использует диалект, суржик в текстах, что добавляет характера и аутентичности.

Некоторые из самых известных песен:

"Паук";

"Я и Сара";

"Выходной";

"Кадилак";

"108".

Группа выпустила несколько альбомов: "ХА-ХА-ХА", "DZIDZIO Хиты", "DZIDZIO Super-Puper".

Михаилу Хоме 42 года Фото: Instagram

Фильмы и прочее

"DZIDZIO Контрабас" (2017) — комедийный полнометражный фильм, где Михаил Хома и его партнеры играют самих себя.

"DZIDZIO Первый Раз" — продолжение киноистории группы.

"Где деньги" — Хома сыграл в главной роли вместе с легендарной Адой Роговцевой.

Он также снялся в картинах "Звезды по обмену", "Свингеры 2", "Отмороженный" и "Дон Жуан из Жашкова", а также принял участие в озвучивании мультфильма "Мавка. Лесная песня".

Кроме того, Дзидзьо имеет собственную продюсерскую студию DZIDZIOFILM, которая занимается клипами и кинопроектами.

Также он был судьей "Голос. Дети", участвовал в "Танцах со звездами" и других проектах.

Михаил Хома с мамой Фото: Instagram

Личная жизнь

Михаил Хома женился в 2013 году на Ярославе Притуле. В общем пара находилась в отношениях 20 лет. В 2021 они объявили о разрыве.

После развода с Дзидзьо SLAVIA взяла паузу в карьере. А уже в начале апреля 2025 Ярослава громко вернулась с новым клипом, в котором намекнула на то, что впервые беременна, что впоследствии подтвердилось.

Избранником звезды стал бизнесмен Андрей Павлюк, с которым они познакомились в киношколе. Пара уже стала родителями.

Ярослава Притула и Дзидзьо Фото: Instagram

Куда исчез Дзидзьо

Сейчас певец продолжает сниматься в кино, в частности, должен появиться в новогодней ленте "Поезд к Рождеству". Также Михаил планирует выступить в конце месяца в Праге.

В октябре Хома спел в дуэте с Александром Пономаревым — "Ой як важко...".

Также именинник гастролирует по украинским городам.

"Хочу поблагодарить Харьков и Чернигов! Никакие тревоги не помешали нам закончить концерт! Люблю Вас и до новых встреч", — написал Дзидзьо 29 сентября.

Дзидзьо спел в дуэте с Александром Пономаревым

